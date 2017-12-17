Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Süper Lig'de oynadığı son dört maçını da kazanan Trabzonspor, sahasında misafir ettiği Bursaspor'u da Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini beş maça çıkardı. Rıza Çalımbay'ın takımı bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da dörde indirdi şampiyonluk iddiasını iyiden iyiye güçlendirdi. Dengeli geçen maçtaki ilk gol tehlikesi 19. dakikada yaşandı. Yusuf Yazıcı Bursaspor yarı sahasının ortasından kazanılan serbest vuruşu kale sahasına ortaladı, Harun'un dışarı çıkmasını beklediği top yerde sekerek direkten dönerken, misafir ekibin kalesi önemli bir tehlikeyi atlattı. 29'da Burak Yılmaz derinlemesine atılan pasla Ekong'u ekarte etti ama kaleci Harun açısını kapatınca ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.

Direkler engel oldu

Trabzon'da ikinci yarıya da daha iyi başlayan taraf ev sahibi ekipti. 51'de ilk yarıda direğe takılan Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından bu defa çok sert vurdu ve Harun'u avlamayı başardı: 1-0. 59'da Mas soldan bindirdi, çaprazdan yaptığı vuruşta direk bir kere daha gole izin vermedi. Beraberlik için yüklenen Bursaspor 66'da Süper Lig'de bu sezon ağları hiç havalandıramayan Kubilay ile gole yaklaştı ama bu oyuncunun Delarge ile yaptığı duvar pası sonrası çektiği şut az farkla dışarı çıktı. 72'de eski takımına karşı mücadele eden Yusuf Erdoğan sol çaprazdan şansını denese de Onur topu kornere çelmeyi başardı. 76'da Yusuf Yazıcı cepheden sol ayağının içiyle vurdu ama Trabzonspor üçüncü defa direğe takıldı. Uzatmadaki Burak'ın vuruşu da direği sıyırınca Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.