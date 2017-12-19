Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya basını, tecrübeli golcüye teklif yapıldığını, hatta tarafların belli bir noktaya kadar geldiğini ancak Fernandao'nun sarı-lacivertli takımdan aldığı yaklaşık iki milyon Euro civarındaki yıllık maaşı talep etmesinin, transferi güçleştirdiğini yazdı. Fenerbahçe'nin Fernandao'nun satışından 1 ila 3 milyon Euro arası bir bonservis bedeli beklediği, haberin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı... Cruzeiro'nun asbaşkanlarından Itair Marcado, "Fernandao sürekli gol atabilen bir forvet. Transfer olursa burada da gollerine devam edebilecek bir isim" açıklamasını yaparak niyetlerini açık açık ortaya koydu.