Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından gözler başkan adaylarının kim olacağına çevrildi. Daha evvel seçimlerde aday olacağını açıklayan Adnan Öztürk'ün ne yapacağı konuşuluyor. Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Igor Tudor'la yolların ayıran Galatasaray'da 13 Ocak’ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Camiada olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Adnan Öztürk’ün başkanlık için adaylığını koyacağı bekleniyor.

Galatasaray'da Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı, gözler başkan adaylarına çevrildi.

Galatasaray'da başkan adayları kimler?

Adnan Öztürk’ün mevcut Başkan Dursun Özbek’in ilk rakibi olmasına büyük bir olasılık gözüyle bakılıyor. Peki kimdir bu Adnan Öztürk, kaç yaşındadır, ne iş yapar? İşte Adnan Öztürk ile ilgili merak ettikleriniz...

Adnan Öztürk kimdir?

1963 Düzce doğumlu olan Adnan Öztürk, ilköğretimi Düzce Namık Kemal İlkokulu’nda tamamladı. 1982’de Galatasaray Lisesi’ne giren Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi petrol mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi üst düzey yöneticilik programını tamamlayan Öztürk, dünyanın önde gelen çelik firmalarından birinde kariyerine başladı. Öztürk, halen bu şirkette Akdeniz-Ortadoğu ve Türkiye Gelişimi’nden Sorumlu Başkan olarak görevine devam ediyor.

Adnan Öztürk, 2004-2006 yılları ve 2011-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Öztürk, aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesi ve Galatasaray Onur Madalyası sahibi.