Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, bugün saat 20.45'te Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip daha sonra 21 Aralık Perşembe günü saat 22.05'te İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'e konuk olacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra evinde Zalgiris Kaunas'a 90-89 mağlup olarak bu seriyi sonlandırmıştı. Obradovic'in öğrencileri, bu maçı kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise ilk olarak yarın saat 20.00'de Rusya ekibi Khimki'ye konuk olacak. İstanbul ekibi daha sonra, 22 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ İZLENECEK?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi 13. haftasında, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibiyle karşılaşacak, Basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek. Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Doğuş, averajla 3. sırada yer alıyor. Kızılyıldız MTS ise 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.





KIZILYILDIZ'DA SON DURUM

Sırp temsilcisi Euroleague'a iyi başlayamadı. İlk maçında Zalgiris Kaunas'a mağlup olan takım, 2. haftada ise Barcelona Lassa'yı yendi ancak ardından BC Khimki'ye boyun eğdi. Maccabi FOX karşısında galibiyetle yükseliş hedefleyen takım istediğini bulamadı ve Brose Basket Bamberg, Unicaja Malaga, CSKA Moskova, Olympiakos, Sansi Baskonia maçlarından mağlup ayrıldı. 5 maça çıkan kazanamama serisi Real Madrid galibiyetiyle sona erdi. Ardından Anadolu Efes ve Valencia Basket'i de deviren Kızılyıldız, Fenerbahçe Doğuş'u yenerek serisini sürdürmek istiyor. Kızılyıldız geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi aldı ve topladığı 17 puanla 11. sırada yer alıyor.

ATAŞEHİR'DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi 13. haftasında, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibiyle karşılaşacağı maç dolayısıyla Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı verilemeyecek. Açıklamada, 17.45'ten itibaren maç bitime kadar Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Kızılyıldız):

Sayı: 80.9 – 78.1

Toplam Ribaund: 31.9 – 32.2

Hücum Ribaundu: 9.5 – 12.8

Savunma Ribaundu: 22.4 – 19.4

Asist: 19.4 – 16.2

Top Çalma: 6.1 – 6.5

Blok: 3.9 – 2.3

2 Sayı Yüzdesi: %54.2 - %49.1

3 Sayı Yüzdesi: %42.6 - %33.8

SA Yüzdesi: %75.6 - %72.9

Verimlilik: 95.0 – 79.8

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Kızılyıldız):

Sayı: 74.5 – 82.0

Toplam Ribaund: 31.1 – 35.3

Hücum Ribaundu: 10.8 – 9.4

Savunma Ribaundu: 20.3 – 25.9

Asist: 16.8 – 19.8

Top Çalma: 6.1 – 5.2

Blok: 2.6 – 2.0

2 Sayı Yüzdesi: %51.2 - %59.0

3 Sayı Yüzdesi: %35.3 - %39.2

SA Yüzdesi: %76.8 - %76.6

Verimlilik: 78.2 – 97.8

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Kızılyıldız):

Sayı: Vesely 14.3, Wanamaker 13.6, Sloukas 12.1 / Rochestie 15.0, Feldeine 13.0, Bjelica 11.4

Ribaund: Melli 5.0, Thompson 4.5 / Lessort 5.8, Bjelica 4.8

Asist: Sloukas 5.7, Wanamaker 4.5 / Rochestie 4.8, Feldeine 3.5

Top Çalma: Wanamaker 1.7 / Feldeine 1.3, Antic 1.0

Blok: Vesely 1.2, Thompson 0.9, Datome 0.7 / Lessort 1.0

Verimlilik: Vesely 17.6, Wanamaker 15.0, Sloukas 14.3 / Rochestie 15.8, Feldeine 13.1, Lessort 11.5

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe, 2000 yılından bu yana rakibiyle oynadığı altı Euroleague karşılaşmasında beş galibiyet elde etti.

2016-17 – Normal Sezon – Kızılyıldız 75-73 Fenerbahçe

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 87 – 72 Kızılyıldız

2015-16 - Top 16 – Fenerbahçe 72 – 65 Kızılyıldız

2015-16 - Top 16 – Kızılyıldız 65 – 88 Fenerbahçe

2015-16 – Normal Sezon – Fenerbahçe 79 – 61 Kızılyıldız

2015-16 – Normal Sezon – Kızılyıldız 60 – 74 Fenerbahçe