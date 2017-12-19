Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor'un gönderilip erken seçim kararı alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

"ERKEN SEÇİM YAPMAMIZ GEREKTİ"

Seçim kararı alınmasıyla ilgili süreci anlatan Özbek, "Galatasaray yönetimi olarak, erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Şu anda ihtiyaç hissettiğimiz için seçimi yapıyoruz. Mayıs 2018'e giderken, mevcut yönetimin güçlendirilmesi hasıl olmuştur. Bugünden itibaren Mayıs 2018'e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorunda. Mayıs 2018 çok kritik bir tarih." dedi.

TERİM'E TEKLİF YAPACAK MI

Fatih Terim hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. Şu periyotta, 1,5-2 aydan beri Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Bunun sevgili Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum. Bırakın Galatasaray'ı yönetenler zamanı gelince en doğru kararı versin" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, Terim'le ilgili sorulara kaçamak cevaplar vererek, Terim'e teklif yapıp yapmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.