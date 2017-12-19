Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da ‘doğal’ teknik direktör adayı Fatih Terim dışında Abdullah Avcı’nın da ismi gündeme geldi. Medipol Başakşehir’i çalıştıran Avcı için Göksel Gümüşdağ’dan izin istenmesi konusu tartışılmaya başlandı.

Bir diğer yerli aday ise son olarak Trabzon’u çalıştıran Ersun Yanal...

Yabancı hocalardan ise 3 isim ön plana çıkıyor:

PSG’nin eski hocası Blanc

Nice’ten olaylı ayrılan Marcelo Bielsa

Dortmund’ta umduğunu bulamayan Thomas Tuchel

Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nun Başkan Özbek'i arayıp, "göreve hazırım" mesajı verdiği iddia edildi. Hamzaoğlu'nun Antalyaspor'un teklifini de bu yüzden ertelediği dedikodusu dolanıyor. Son dönemde görev yapmış antrenörler arasında, Hamza Hamzaoğlu, maç başına puan ortalamalarında herkesi geride bıraktı.

İsmi geçen diğer adaylar;

Hasan Şaş

Koeman

Ümit Davala

Bülent Korkmaz