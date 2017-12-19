Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? diye merak ediyorsanız bu haber size gelsin. Sivas Beşiktaş maçı futbol severler tarafından heyecan ile bekleniyor elbetteki kafalarda bir çok soru var. SİVAS BEŞİKTAŞ maçı skoru kaç kaç olur bunların başında geliyor. Sivas Beşiktaş maçı canlı anlatımını dilerseniz sitemizden de takip edebilirsiniz. Öte yandan maç bitimi BJK SİVAS maçı golleri ve geniş özeti de bu haberde yer alacak. O zaman buyrun Sivasspor Beşiktaş maçı ile ilgili son dakika haberlerine. Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman üç ayrı takım halinde değişmeli yapılan çift kale maçlar ile sona erdi. Gol yiyen takımın değiştiği çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçti. Turuncu ve yeşil takım maçları kazanan siyah takımın sevinç pozu vermesine engel olurken, ortaya tüm takımın sevindiği renkli görüntüler çıktı.



BEŞİKTAŞ'TA TALİSCA ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Çift kale maçlar esnasında Tolgay ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan Talisca, antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Talisca'nın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.

Tosic ve Atiba ise salonda bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Siyah-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



BABEL'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Bu arada antrenman öncesinde Siyah-beyazlı futbolcu Ryan Babel'in doğum günü, kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Babel, tüm kulvarlarda başarı ve sağlık temennisinde bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında Ryan Babel'e mutluluklar diledi.



SİVAS BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Beşiktaş maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



ATİBA 3'ÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 3'üncü kez baba oldu. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba'yı tebrik etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın eşi Sarah Hutchinson, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi.Atiba - Sarah çifti yeni doğan bebeklerine Ayo Siyah ismini verdi. Atiba - Sarah Hutchinson çiftini tebrik eder, çocukları; Noah, Nava ve Ayo Siyah'a sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.



SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ilk yarının son haftasında Beşiktaş karşısında elde edecekleri galibiyetin kendi açılarından önemli olduğunu söyledi. Sivasspor ligin son haftasında evinde ağırlayacağı Beşiktaş karşısında galip gelerek ilk yarıyı güzel bir şekilde tamamlamanın planlarını yapıyor. Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını evinde sürdüren Sivassporlu futbolcular bugün Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde çalıştılar. İdmana sakatlığı bulunan Ziya katılmadı.



Zor bir maç olacak

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aybaba, ilk yarının son haftasında zor bir maça çıkacaklarını belirtip, “Son 6 maçta son derece sıkışık bir fikstür trafiğine girdik maalesef. Zor maçlar oynadık. En sonuncusunu oynayacağız şimdi. Beşiktaş’ı söylemeye gerek yok. Türkiye’nin en iyi takımlarından bir tanesi. İyi oynadığı maçlar var. Ligde biraz geride kalmış görünüyor ama son Osmanlıspor maçı bunun olmadığını gösterdi. Biz de iyi bir takımız. Bir çok şeyi iyi yapıyoruz. Küçük küçük hatalarımız, sıkıntılarımız var. Onları da gidereceğiz. Bu maçta mutlaka oyun kalitesini ortaya koymak istiyoruz. Başakşehir maçındaki gibi disiplinli, belli bir alanı daraltarak, rakibin çok iyi yaptığı şeyleri yaptırmayarak, puan veya puanlar kazanıp ilk yarıyı bitirmek istiyoruz” dedi.



Adil davranıyoruz

Aybaba, devre arası transferleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bunları biz tayin etmiyoruz. Oyuncular kendileri tayin ediyor, biliyorsunuz. Biz burada çalışıyoruz herkese eşit davranıyoruz. Adil ve adaletli davranıyoruz. Bakıyoruz sonunda bu oyuncu bu kulübe yararlı olamaz diye düşünüyoruz. Hem oyuncunun önünü açmak için hem de kulübün belirli kısıtlı bütçesini doğru kullanmak için bazı oyuncularımızla yollarımız ayrılıyor. Onların yerine yapabileceklerini düşündüğümüz başka oyuncular alıyoruz. Bu demek değil ki onlar gelip daha iyisini yapacak. Onlara bakacağız. Bu şekilde futbol bir döngüdür, bunu devam ettireceğiz" dedi.



Mükemmel iş yapmış oluruz

Aybaba, Beşiktaş galibiyetinin mükemmel bir sonuç olacağını ifade edip, “Biz aynı şeyleri düşünüyoruz. Biz bir kere oyun olarak bir şeyler kanıtlamak istedik. Bence Türkiye’de şu anda gerçekten de Sivasspor'u seyredenler var. Oynadığımız oyunu beğeniyorlar. Tabii bunları puanlarla süslemek en mantıklısı, doğal olanı da yapıyoruz. Eğer bu yarıyı Beşiktaş maçını kazanarak geçirirsek mükemmel bir iş yapmış oluruz" şeklinde konuştu.