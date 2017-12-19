Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de takip etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde teknik pas çalışması yapıldı. Son lig maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması ile idmanı noktaladı. Diğer oyuncular, topa sahip olma çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman dar alanda yapılan beşe beş çift kale maçla tamamlandı. Tolga Ciğerci, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.