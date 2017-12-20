İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan müsabakada Arsenal 42. dakikada İngiliz futbolcu Danny Welbeck'in attığı golle West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla, Arsenal yarı finale yükselen ilk takım oldu.
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan müsabakada Arsenal 42. dakikada İngiliz futbolcu Danny Welbeck'in attığı golle West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla, Arsenal yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Arsenal,İngiltere,