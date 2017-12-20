Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Karabük maçında oyuna giren Valbuena, önce Mehmet Topal’a asist yaptı, ardından da jeneriklik bir gole imza atarak zaferi perçinledi. Fransız yıldız, Fenerbahçe’yi Galatasaray’ın üzerine taşıyan bu performansının ardından “Benim yerim saha içi” hareketi yaparak Aykut Kocaman’a mesaj yolladı. Ama Kocaman, Valbuena’yla aynı fikirde değil. “Cevap verilecekse zaten saha içerisinde bu şekilde verilir” diyerek Fransız’ın başarısını ve hırsını takdir ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Ancak futbol tek taraflı bir oyun değil” sözleriyle Valbuena’nın henüz istediği kıvama gelmediğine dikkat çekti.

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Karşılaşma sonrası Mathieu Valbuena’yla özel bir görüşme yapan Aykut Kocaman “Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Ofansif anlamda çok önemli işler yaptın” diyerek Fransız yıldızı övdü. Ancak Kocaman, övgüsünü “Ama” diyerek sürdürdü. Futbolun takım oyunu olduğunu tekrarlayan Aykut Hoca “Bu tek kişilik ve tek taraflı bir şov değil. Takım oyununu geliştirdikçe kadronun değişmezlerinden biri olursun” ifadesiyle Valbuena’nın savunma ve pozisyon eksiklerine vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam, Valbuena’ya gelişim gösterdiğini ancak henüz istediği kıvama gelmediğini söyledi.