Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde, Avrupa’da ve kupada Beşiktaş yoluna sağlam adımlarla devam ederken taraftarlarını da mest ediyor. Bu dönemi en iyi özetleyenlerden biri kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil oldu. Tecrübeli yönetici Beşiktaş’ın maçlarını kaçıranların çok pişman olduğunu dile getirerek “İç sahada son maçlarda hem bol gol, hem de tempo ve kaçan goller var. Bu da futbol zevkini yükseltiyor. Beşiktaş’ın durağan futbolu yok hamle üstüne hamle yapıyor. İzleyenlere heyecan da yaşatıyor. Bu oyunu gördükten sonra maça gelmeyenler kafasını duvarlara vuruyordur” yorumunu yaptı. Yaşadıkları puan kayıplarına rağmen kısa sürede toparlandıklarını da belirten Ürkmezgil “Birkaç puan kaybı sonrası ‘şampiyonluk kaçtı’ şeklinde yorumlar yapıldı. Beşiktaş’tan şampiyonluk gitmez” dedi.

Bayern maçı belli olmaz

Sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını söyleyen Ahmet Ürkmezgil “Şampiyonlar Ligi ile Süper Ligi bir arada götürmek zor iş. Futbolda büyük konuşmak olmaz. Bu takımı ilk kurduğumuz zamandan itibaren şampiyonluk için oynuyoruz” diye konuştu. Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih eşleşmesini değerlendiren Ürkmezgil sözlerini şöyle tamamladı: “Avrupa’da bu noktaya gelmek önemli. Bu turda kimin ne yapacağını kestirmek zor. Futbolda sonuç maç oynanmadan belli olmaz. Basel, Sevilla çıksa yüzde yüz eleriz denilemeyeceği gibi Bayern Münih’e de eleniriz diye bir teminat verilmez. Beşiktaş’ın tarihinde Liverpool, Chelsea, Manchester United galibiyetleri var. O güne kadar takımın en iyi şekilde hazırlanacağını düşünüyorum”...

Medel dinamo gibi

Şilili futbolcu Gary Medel’in performansına değinen Ahmet Ürkmezgil “Medel takıma ciddi bir dinamizm getirdi. Onu kazanmak Beşiktaş adına çok önemliydi, Şenol Güneş bunu gerçekleştirdi. Osmanlıspor maçında dinamo gibiydi. Alınan skor onun da öz güvenini yükseltti” değerlendirmesinde bulundu.

Mrmic: Vida kampa gelecek

Marijan Mrmic, son dönemlerde Domagoj Vida transferiyle ilgili basında yer alan dedikodulara açıklık getirdi. Hırvatistan basınına konuşan Beşiktaş’ın kaleci antrenörü Mrmic; “Galatasaray’a veya Fenerbahçe’ye gideceği, takıma katılmadan satışının yapılacağı ve Dinamo Kiev’de kalacağı şeklinde birçok söylenti var. Ancak kendisiyle her konuda anlaşmaya vardık ve Beşiktaş istediği takdirde kendisi 3 Ocak’ta başlayacak olan devre arası Antalya kampımıza katılacak” açıklamasında bulundu.

Ryan Babel'e Cenkli kutlama

Osmanlıspor maçında 3 golle yıldızlaşan Ryan Babel’in 31. doğum günü, Sivasspor maçı için yapılan antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Babel, tüm kulvarlarda başarı ve sağlık temennisinde bulundu. Babel ayrıca Cenk Tosun’la klasikleşen gol sevincini doğum günü pastasını kestikten sonra da yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular da yeni yaşında Hollandalı yıldıza mutluluklar diledi.

Cenk Tosun'u bırakmam

Denizli’ye Beşiktaşlılar Derneği ve Kartal Yuvası’nın açılışını gerçekleştirmek için gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan’ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Orman, “Ama Arda ile ilgili fikirlerimi pozitif olarak anlatmak istiyorum ki, bu türlü oyuncularımızı kazanmamız lazım. Onunla alakalı Türkiye’de tabiri caizse linç kampanyası yapmak istiyorlar. Ona karşıyım” derken “Cenk Tosun’un bu sene takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Beşiktaş’a resmi olarak gelmiş bir yazı da yok, söylenenler rivayet” sözlerini kullandı.

Kartal coşku dolu

Sivas’a bilenen Beşiktaş dün neşeli bir idman yaptı. 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas idmanının ardından yarım sahada 3 takım halinde turnuva maçları vardı. Kazanan oyuncuların keyfi görülmeye değerdi. Tek aksilik Talisca’da yaşandı. Tolgay ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan sambacı, antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.