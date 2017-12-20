Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'ndeki 13. maçında dün Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertlilerin 9 galibiyet, 4 yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, Avrupa'da oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanarak dış sahada başarılı bir grafik ortaya koydu. Yunanistan deplasmanında dün Panathinaikos Superfoods'a 89-76 kaybeden Maccabi FOX ise 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija'nın çalıştırdığı Maccabi FOX, Avrupa'daki son iki maçından da yenik ayrıldı. Maccabi FOX'a karşı son iki maçını da kaybeden Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE MACCABİ FOX SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK?

Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanacak Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş maçı TSİ 22.05'te başlayacak. beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.



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ASIL YILDIZ F.BAHÇE

Fenerbahçe Doğuş, Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS’yi 82-56 yendi. 9. galibiyetini alan Sarı Kanarya, ilk çeyreğe misafir ekip iyi başlasa da Vesely ve Nunnally’in sayılarıyla toparlandı. Obra’nın ekibi Datome’nin üçlükleri ve Guduric’in de pota altından sayılar bulmasıyla ikinci çeyreğe 17-11 önde geçti. Rochestie ve Dobric’le direnen rakibini Nunnally, Guduric ve Melli’nin sayılarıyla skora ortak etmeyen temsilcimiz soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. İkinci yarıya Wanamaker ve Datome’nin sayılarıyla 6-0’lık seri yaparak başlayan sarı-lacivertli ekip, 23. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 47-33. Savunmayı sertleştiren ve üçüncü çeyrekte rakibinden 9 sayı yiyen Sarı Kanarya; Thompson, Wanamaker ve Melli’nin sayılarıyla bu periyotta farkı 20 sayıya (62-42) çıkardı. Final çeyreğinde Vesely, Nunnally ve Melli’nin isabetleriyle oyunu kontrol eden Fenerbahçe Doğuş, farkı giderek açarak rakibini 82-56 mağlup etti.

Kalinic geri döndü

Fenerbahçe Doğuş’ta Nikola Kalinic, uzun bir aranın ardından forma giydi. Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan önce Sırbistan Millî Takımı kampında sakatlanan Kalinic, uzun süreli problemini atlattı ve bu sezon ilk kez şans buldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Chirtos Chirstodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Michele Rossi (İtalya)

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 2, Nunnally 12, Kalinic, Melli 10, Thompson 4, Wanamaker 13, Guduric 6, Vesely 15, Datome 13, Melih Mahmutoğlu, Ali Muahmmed 3, Sinan Güler 4

Kızılyıldız: Rochestie 9, Feldeine 6, Dangubic 3, Lessort 7, Bjelica, Davidovac 1, Lazic, Antic 6, Dobric 15, Jankovic 4, Ennis 3, Jovanovic 2

1. Periyot: 17-11

Devre: 41-33

3. Periyot: 62-42



