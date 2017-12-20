Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Giannis Antetokounmpo'nun sürüklediği Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı, LeBron James'in 39 sayısına rağmen 119-116 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Ligin iki çok yönlü oyuncusu Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'in takımlarını karşı karşıya getiren maç, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Bucks, sahadan 119-116 galip ayrıldı.

Bucks'ı galibiyete, 27 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oynayan Antetokounmpo, 26 sayı, 5 ribaunt üreten Eric Bledsoe ve 18 sayı, 10 asistle "double double"a imza atan Khris Middleton taşıdı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James, 39 sayı, 7 asist ve 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Love ise 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

76ers'ın düşüşü sürüyor

Genç kadrosuyla sezona iyi giren Philadelphia 76ers, konuk ettiği Sacramento Kings'e 101-95 yenilerek üst üste 3'üncü, son 10 maçında 8. mağlubiyetini aldı.

Kings'te Zach Randolph 27 sayı, 5 ribaunt ve Buddy Hield attığı 24 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmayla galibiyetin mimarları oldular.

76ers'ta Ben Simmons 13 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma, Robert Covington ise 17 sayıyla mücadele etti.

Wizards evinde kazandı

Washington Wizards, seyircisi önünde oynadığı New Orleans Pelicans karşılaşmasını 116-106 kazandı.

Bradley Beal 26, Mike Scott ise 24 sayıyla Wizards'ın skor yükünü çekti. John Wall 18 sayı, 10 asist, Marcin Gortat da 10 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı.

Pelicans'ın pota altı oyuncuları Anthony Davis ve DeMarcus Cousins'ın gayreti yenilgiyi önleyemedi. Davis 37 sayı, 9 ribaunt ve Cousins 26 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Ömer Aşık ise 2 sayı ve 3 ribaunt üretti.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.