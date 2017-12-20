Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk golü bulan taraf konuk ekip oldu. 39. dakikada gelişen Torino atağında Lorenzo De Silvestri attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 67. dakikasındaki ev sahibi takım atağında Patrik Schick’in vuruşunda top direkten döndü. 73. dakikadaki Torino atağında Simone Edera farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2. Roma, 77. dakikada Edin Dzeko ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, 85. dakikada Patrik Schick'in attığı gol, sarı-kırmızılı başkent ekibine yetmedi. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 61. dakikada yerini golcü Diego Perotti'ye bıraktı. Roma'yı evinde 2-1 yenen Torino, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İtalya Kupası son 16 turunda şu ana kadar oynanan maçlarda favori gösterilen takımlar; Inter, Fiorentina, Milan, Lazio, Napoli, Atalanta rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselirken, ilk sürpriz Roma'nın elenmesiyle yaşandı. Son 16 turu, 3 yıldır kupanın şampiyonu Juventus ile Genoa arasında bu akşam oynanacak maçla tamamlanacak.
Roma, İtalya Kupası'ndan elendi
20.12.2017 - 22:39 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Futbolda, İtalya Kupası son 16 turu müsabakasında Roma konuk ettiği Torino'ya 2-1 yenilerek, elendi.
Etiketler : roma,haberler,Torino,
529343 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/529343.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
2
Fenerbahçe
16
9
5
2
33
19
14
32
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
16
8
6
2
28
14
14
30
5
Kayserispor
16
8
6
2
25
17
8
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
8
Bursaspor
16
7
3
6
27
18
9
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
16
5
3
8
27
30
-3
18
14
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
15
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
16
Antalyaspor
16
3
5
8
16
30
-14
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
16
2
2
12
13
28
-15
8
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor - Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
16
10
4
2
25
12
13
34
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
16
7
6
3
23
15
8
27
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
16
6
5
5
17
15
2
23
8
Adanaspor
16
6
5
5
18
22
-4
23
9
Erzurumspor
16
5
6
5
18
19
-1
21
10
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
11
Elazığspor
16
5
5
6
22
21
1
20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
23
0
20
13
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
14
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
15
Adana Demirspor
16
4
5
7
21
25
-4
17
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4