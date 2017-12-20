Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk golü bulan taraf konuk ekip oldu. 39. dakikada gelişen Torino atağında Lorenzo De Silvestri attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 67. dakikasındaki ev sahibi takım atağında Patrik Schick’in vuruşunda top direkten döndü. 73. dakikadaki Torino atağında Simone Edera farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2. Roma, 77. dakikada Edin Dzeko ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, 85. dakikada Patrik Schick'in attığı gol, sarı-kırmızılı başkent ekibine yetmedi. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 61. dakikada yerini golcü Diego Perotti'ye bıraktı. Roma'yı evinde 2-1 yenen Torino, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İtalya Kupası son 16 turunda şu ana kadar oynanan maçlarda favori gösterilen takımlar; Inter, Fiorentina, Milan, Lazio, Napoli, Atalanta rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselirken, ilk sürpriz Roma'nın elenmesiyle yaşandı. Son 16 turu, 3 yıldır kupanın şampiyonu Juventus ile Genoa arasında bu akşam oynanacak maçla tamamlanacak.