Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kralovka Arena’daki mücadeleye Galatasaray, Olivia Epoupa - Işıl Alben - Ayşegül Günay - Jelena Dubljevic - Gintare Petronyte beşiyle başladı. İlk periyotta hücumda etkili olan sarı-kırmızılı takımı rakibine 22-16 üstünlük sağladı.

İkinci çeyreğe USK Praha iyi başladı ve dört dakikada skor 25’te eşitlendi. Rakibin serisini Merve Uygül’ün üçlüğüyle bozan Galatasaray yeniden öne geçti: (25-28). Bu bölümün ardından karşılıklı sayılar gelirken soyunma odasına 40-39 USK Praha önde girdi.

Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan ev sahibi ekibi dört dakikada 52-46 öne fırladı. Işıl Alben’den üst üste iki üçlük gelirken skor 60-53’e geldi. Kalan sürede ev sahibi ekip pota altından sayılar bularak farkı yeniden açtı ve final periyoduna 64-55 üstün girdi.

Dördüncü periyotta büyük çekişmeye sahne olurken Praha salondan 83-80 galip ayrıldı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekipte en skorer oyuncu kaydettiği 25 sayıyla Jelena Dubljevic olurken bunun yanında 6 da ribaund aldı.