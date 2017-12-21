Karşılaşmanın 13. dakikasında Willians ile golü bulan Chelsea'de golün asistini yapan isim Cesc Fabregas oldu. Bournemouth 90. dakikada Dan Gosling ile skora denge getirdi. Chelsea'de Alvaro Morata 90+1. dakikada son sözü söyledi ve Chelsea, Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.