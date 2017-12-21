Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih Borussia Dortmund ile Almanya Kupası maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Dortmund maçına hızlı başladı. Mücadelenin 12. dakikasında savunma oyuncusu Jerome Boateng ile 1-0 öen geçen Münih, rakibine fazla gol fırsatı tanımadı. İlk yarının bitime 5 dakika kala bu kez sahneye çıkan isim Thomas Müller oldu. 2-0 Maçın ilk yarısı Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



BAYERN MÜNİH 2-1 BORUSSİA DORTMUND ÖZET İZLE (Bayern Dortmund kupa maçı özeti ve golleri İzle)





Mücadelenin ikinci yarısında da Bayern Münih istediği futbolu sahaya yansıtırken, oyunu rölantiye aldı.

Bavyera ekibinin verdiği fırsatları iyi değerlendirmeye başlayan Dortmund, aradığı golü 77. dakikda buldu. Shinji Kagawa'nın asistini değerlendiren Andriy Yarmolenko farkı bire indirdi.





Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Bayern Münih, ağırladığı Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih aldığı gallibiyetle çeyrek finale yükseldi.