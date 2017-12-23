Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'de 16 hafta geride kalırken; 17. ve son haftada Konya, Fenerbahçe ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk yarının kapanacağı son haftada Konya, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde oynadığı 16 maçın ardından 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 14 puanla 14. sırada yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konya, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Zirve yarışını sonradan yakalayan ve 2. sıralara kadar yükselen Fenerbahçe ise zorlu Konya deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesabını yapacak. Peki Konya Fenerbahçe maçı skoru kaç kaç olur? Konya Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınanacak Konyaspor Fenerbahçe maçı detayları, saati ve tüm bilgileri haberimizde...

Fenerbahçe, 5 maçlık seriye Konya'yı da eklemek istiyor

Fenerbahçe öyle bir seri yakaladı ve havaya girdi ki “Erken havlu attı” gözüyle bakılan takım bu akşam maç fazlasıyla da olsa lider olabilir. Rakip teknik direktör Aykut Kocaman’ın geçen sezon Türkiye Kupası kazanarak veda ettiği Konyaspor. Son 5 maçını kazanan ve zirveyle aradaki farkı kapatıp liderin 1 puan gerisine yerleşen Kocaman’ın takımında eksik çok umut da. Skrtel, Neustädter ve Şener Özbayraklı kart cezalısı, Mehmet Ekici, Janssen ve Robin van Persie’nin ise sakatlıkları bulunuyor. Savunmada zorunlu olarak revizyona gidecek Fenerbahçe’de tüm hesaplar galibiyet üzerine. Hatta liderlik bile diyebiliriz. Kazanması hâlinde maç fazlasıyla zirveye çıkacak olan Kanarya, bir gün sonra Başakşehir’in puan yitirmesi hâlinde ocak ayı sonuna kadar en tepede kalacak.

“Aynı hırsla devam”

Oyuncularıyla bir toplantı yapan ve Konya maçının anlam ve önemini anlatan teknik direktör Aykut Kocaman “Devre arasına kayıpsız girmeliyiz ve galibiyet serimizi sürdürmeliyiz. Evet eksiklerimiz var ama olmayanların yerine oynayacak arkadaşlar onları aratmamalı. F.Bahçe PAF takımı ile de çıksa rakip kim olursa olsun galibiyet için sahada olur. Şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde olduğumuzu göstermek için bu maçı kazanmak zorundayız. Son haftalardaki galibiyet arzusu ve mücadelesini bu maçta sizlerden görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sahne senin Valbuena

Kanarya’da gözler Mathieu Valbuena’da olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın son dönemlerde performansını yeterli bulmayıp kulübede oturttuğu ve hamle oyuncusu olarak gördüğü Fransız yıldız deyim yerindeyse geçen hafta patlama yapmıştı. Karabük maçında sonradan oyuna girip galibiyeti getirmiş ve “Benim yerim burası” işaretiyle gündem olmuştu. Ve bu yedek kalmanın hırsını kazanca çeviren Aykut Kocaman bu akşam da benzer etki ve patlama bekliyor. Konya maçına 11 başlayacak olan Valbuena oynadığında ve takımın kazanmasına yardımcı olduğunda mutlu olduğunu belirterek “Hocam görev verirse Konyaspor maçında da gol atarak ya da asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan takımın başarısı” görüşünde.

Kilit isim Josef

Sarı-lacivertlilerde savunma bloğunda Skrtel, Neustädter ve Şener Özbayraklı cezalı. Stoperde Neto’nun yanında Josef olacak. Aykut Kocaman, Brezilyalının yerinde ise Ozan Tufan’a görev verecek. Sağ bekte ise Isla ter dökecek.

Aziz Yıldırım takımı yalnız bırakmayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım zorlu deplasmanda takımı yalnız bırakmayacak. En zor dönemlerde bile takımla birlikte deplasmanlara giden Yıldırım bugün de Konya’da olacak. Yıldırım maç öncesinde çeşitli organizasyonlara katılacak ve Fenerbahçeli üyelerle buluşacak.

Soldado gol sözü verdi

F.Bahçe’nin Konya deplasmanındaki gol silahı Roberto Soldado konuştu. Tecrübeli isim taraftarın beklentisini bildiğini vurgulayarak “Konyaspor karşısında yüzde yüz performansımı göstermek istiyorum. Konyaspor maçında gol atmak istiyorum. Atabileceğim kadar fazla gol atarak takıma zirve yarışında yardımcı olmak hedefim. İkinci yarıya çok daha özgüvenli bir başlangıç yapmak için bu maçı da kayıpsız geçmeliyiz” dedi.

Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak Konyaspor Fenerbahçe maçı Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Fener, golcü arıyor

Ara transferde önemli hamleler yapması beklenen Fenerbahçe’de sol bek kadar golcü arayışı da yoğun bir şekilde devam ediyor. Soldaki sorunu Hasan Ali’yi elden çıkarıp, Santos’tan Zeca’yla çözmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler asıl hamleyi forvet hattında yapacak. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın üzerini çizdiği Robin van Persie’yi kesin olarak elden çıkaracak yönetim, Fernandao için de Cruzeiro’yla el sıkıştı. Kulüpler sambacının bonservisinin yüzde 75’i karşılığında 800 bin avroya anlaştı. İki golcüyü birden gönderecek Fenerbahçe, bu bölgeye tek takviye planlıyor. Janssen’den memnun olan Aykut Kocaman, Soldado’nun hâlâ tam kapasiteye ulaşamaması sebebiyle üçüncü bir golcü istiyor.

En yakın aday Sow

Aykut Hoca’nın yönetime verdiği transfer listesindeki isimler ise tanıdık. Fenerbahçe’ye dönmek için can atan Moussa Sow, Konya’dan gittiği Udinese’de mutsuz olan Riad Bajic ve Everton’da top koşturan bir zamanların Akhisarlısı Oumar Niasse. Kocaman’ın Niasse ile Bajic’e öncelik verdiği ama Sow’a da sıcak baktığı biliniyor. Türkiye’ye dönmeye can atan Sow’un ekonomik olarak da en uygun tercih olması Senegalli oyuncuyu liste başı yapıyor. Bu arada sarı-lacivertlilerin, Vincent Janssen’in bonservisini alabilmek için Tottenham’ın nabzını yokladığı da biliniyor. İngiliz ekibinin 22 milyon avroya aldığı Hollandalıyı ucuza bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Ancak Fenerbahçe’de sınırları zorlamaya kararlı. Janssen’in en kötü ihtimalle yeniden kiralanarak kadroda tutulması hedefleniyor.

Janssen sürprizi

Sakatlığı geçen Vincent Janssen’in Konya deplasmanına oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Ağrıları olan Hollandalı golcünün durumunun İstanbul’da yapılacak son idmanda kesinlik kazanacağı belirtildi. Soldado’yu ilk 11 için hazırlayan Aykut Kocaman, Fernandao’yla da yakından ilgileniyor.

"Bahane üretecek değiliz"

Konya deplasmanı öncesi kadrosunda önemli eksikler bulunan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman takımına güveniyor. “Cezalı ve sakat futbolculara rağmen en güçlü kadroyla sahaya çıkacağız” diyen Kocaman “Benim için sahadaki 11, Fenerbahçe’nin en değerli 11’idir” ifadesini kullandı. Aykut Hoca “Eksikler mutlaka etki edecektir. Ama kim oynarsa oynasın sahadaki oyuncuların giydikleri formanın hakkını verecektir. Biz Fenerbahçe’yiz ve hedefimiz şampiyonluk. Bahanelerin arkasına saklanamayız” şeklinde konuştu. Bu arada Kocaman’ın stoper konusundaki kararı da netleşmeye başladı. İdmanlarda Neto’nun yanında Josef’i deneyen tecrübeli teknik adamın, savunma hattını, Isla, Neto, Josef ve Hasan Ali’den oluşturması bekleniyor.

Sekiz günlük kamp

Fenerbahçe’nin devre arası programı belli oldu. 27 Aralık’ta İstanbulspor’la oynanacak kupa maçından sonra tatile çıkacak sarı-lacivertliler 7 gün izin yapacak. 4 Ocak’ta toplanıp Antalya’ya gidecek Fenerbahçe burada 8 günlük bir kamp gerçekleştirecek. 12 Ocak’ta İstanbul’a dönerek hazırlıklarına Samandıra’a devam edecek.

İsmail belirsizliği

Konya maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle sıkıntıda olan Fenerbahçe’ye bir kötü haber de İsmail Köybaşı’ndan geldi. Önceki günkü idmanı yarıda bırakan İsmail’in durumunun sanıldığından daha ciddi olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Konya deplasmanında oynaması mümkün görünmüyor.

Skrtel’in inancı tam

Slovak basınına konuşan Martin Skrtel, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söylerken şampiyonluk vurgusu yaptı. İyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Skrtel galibiyet serisini sürdüreceklerini belirtti. Slovak yıldız “Bu defa farklı olacak ve hedefe ulaşacağız” sözleriyle şampiyonluk inancını dile getirdi.

Aykut Kocaman'a Fenerbahçe'nin göre güçlü çıkışın sebebi 'dip' yapması

Şampiyonluk hedeflediği sezona kötü bir başlangıç yapan ancak kısa sürede toparlanarak zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın da keyfi yerine geldi. Osmanlıspor deplasmanı sonrası istifanın eşiğinden dönen tecrübeli teknik adam “Bazen dip yapmakta fayda var” derken “Hiç kimseye ihtiyacımız olmadan kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” ifadesini kullandı. İlk günden beri şampiyonluğa inandığını ve yaşanan hiçbir şeyin inancını sarsmadığını dile getiren Kocaman “Şu anda iyi yerdeyiz ve bunu geliştirerek devam ettirecek potansiyelimiz var” açıklamasında bulundu.

“Biraz gaza bassak yeter”

Takımın yaşadığı kaotik süreçten güçlenerek çıktığını vurgulayan Aykut Kocaman “Bazen bir şeylerin anlaşılması, görülmesi için dip yapmakta fayda var. O dipte kalabiliyorsunuz da yükselişe geçebiliyorsunuz da. Biz zor olanı başarıp ayağa kalktık. Fenerbahçe’ye yakışan da bu” diye konuştu. Henüz tam anlamıyla istenilen performansa ulaşmadıklarını dile getiren Kocaman “Hem bireysel hem de takım anlamında geliştirmemiz gerekenler var. Yardımlaşma, oyun akışını ve topu hızlandırma, öne çıkışlar ve geri dönüşler değerlendirildiğinde yüzde 70’lerdeyiz. Katedecek yolumuz bulunuyor. Ama bu rakamları biraz yukarı çekmemiz bile bizi sezon sonunda olmamız gereken yere taşır” dedi.

Fenerbahçe Kafilesi Konya’da

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maç için Konya’ya geldi.

Özel uçakla Konya’ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, Konya Havaalanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, havaalanından çıkan Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcular takım otobüsüne bindi. Taraftarların kafilenin otobüse bindiği esnada slogan atıp meşale yakmasıyla Aziz Yıldırım ve futbolcular dumandan etkilendi. Aziz Yıldırım'ın içinde bulunduğu otobüsün hareket ettiği sırada taraftarlar "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" diyerek slogan attı. Daha sonra Fenerbahçe kafilesi konaklayacağı otele hareket etti.