Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya futbolunda bugün nefesler tutulacak, gözler Santiago Bernabeu’da oynanacak Real Madrid-Barcelona maçında olacak. Sezona Cristiano Ronaldo’nun cezasının da etkisiyle oldukça kötü bir başlangıç yapan ve bir maç eksiğiyle lider Barcelona’nın 11 puan gerisine düşen Madrid’de planlar sadece galibiyet üzerine kurulurken, en yakın rakibinin altı puan önündeki Katalan ekibi dev maça daha rahat çıkacak. Sezon başında Neymar’ı PSG’ye kaptıran ve yerine transfer ettiği Dembele’yi de sakatlığı nedeniyle uzun süredir kullanamayan Barça krizden 4-4-2 ile çıkarken, Valverde’nin takımının bu maçta da en büyük kozu her zamanki gibi yine Messi olacak.

Barça’da 4 eksik

Barcelona’da bu sezon süre alamayan millî futbolcumuz Arda Turan’ın sakatlığını tamamen atlatmasına rağmen kadroya alınması beklenmezken, Ousmane Dembélé’nin yanı sıra Umtiti, Deulofeu ve Alcacer de sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Zinedine Zidane’ın üçüncü kaleci olan oğlu Luca dışında sakat futbolcusu bulunmayan Real Madrid ise mücadeleye Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmış olmanın moraliyle gelecek.

El Clasico

- 14 golle La Liga’da gol krallığı yarışında zirvede yer alan Messi’yi 9 gollü Suarez takip ediyor..

- El Clasico öncesi Real Madrid’in en golcü oyuncuları ise dörder golle Asensio, Isco ve Ronaldo.

- Iniesta “Üç puan sadece avantaj sağlar. La Liga’nın aralıkta biteceğini düşünmek yanlış” dedi.

- Realli Ramos “Yarışta kalmak istiyorsak her zamankinden daha fazla kazanmak zorundayız” dedi.

Karşılaşma saat kaçta hangi kanalda?

R. MADRİD-BARCELONA

STAT: Santiago Bernabeu

SAAT: 15.00

YAYIN: beIN Sports 2