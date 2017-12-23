Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Barcelona maçı geniş özeti ve golleri izle ve Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç bitti? ile ilgili merak ettikleriniz burada. La Liga'nın 17. haftasında futbol severler El Clasico heyecanı yaşadı. Real Madrid Barcelona maçını Türkiye de dâhil olmak üzere tüm dünya heyecan içerisinde takip etti. Peki Real Madrid Barcelona maçı canlı skor kaç kaç bitti? Real Madrid Barcelona maçı skor ne oldu? Ligde oynadığı 16 maçın ardından 13 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup 42 puanla lig lideri olan Barcelona, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubietle 31 puanla 4. sırada yer alan Real Madrid ile Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real'in tek hedefi; saha ve seyirci avantajını kullanarak, güçlü rakibi Barcelona'yı devirmekti... Ancak Barcelona, El Clasico'yu kazanarak puan farkını iyice açtı. Bu zorlu Real Madrid Barcelona maçı saat 15:00'de beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlandı. Real Madrid Barcelona maçının ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlanırken; 54. dakikada Luis Suarez Katalanları 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden tam 9 dakika sonra ise Daniel Carvajal'in cezasahası içerisinde rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem, hem kırmızı kart çıkardı hem de Barcelona lehine penaltı kararı verdi. 64'te topun başına geçen Lionel Messi, farkı ikiye çıkaran golü penaltıdan kaydetti. Mücadelenin son dakikalarında ise Aleix Vidal, skoru tayin eden golü attı ve Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 3-0 devirdi. Barcelona Real Madrid maçı geniş özeti ve golleri izlemek için haberimize bakmanız yeterlidir.

Real Madrid Barcelona maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlandı ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarıldı... Real Madrid 0-3 Barcelona maçının geniş özeti için aşağıdaki başlıklara tıklayın

REAL MADRİD 0-3 BARCELONA MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

Avrupa'da haftanın maçına kazanan Barcelona oldu. El Clasico'da Real Madrid'e konuk olan Katalan ekibi, Suarez, Messi ve Vidal ile ile ezeli rakibini 3-0 yendi ve puan farkını 14'e çıkardı.

Santiago Bernabeu'daki El Clasico'ya hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. 4. dakikada Ronaldo'nun kafayla bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle değerlilik kazanmadı. İlk yarıda Benzema'nın iki topu direkten dönerken, Ronaldo da önemli bir pozisyonda topu ıskaladı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım oldu. 53. dakikada Barça golü de buldu. Rakitic'le başlayan hızlı atakta Sergi Roberto arka direkte Luis Suarez'e nefis bir pas attı. Uruguaylı da 4. El Clasico golüne imza attı. Golden sonra Real şoku atlatamadan 10 kişi kaldı. Paulinho'nun kafa vuruşunda topu çizgiden eliyle çıkaran Carvajal oyun dışında kaldı. Penaltı atışını kullanana Messi, 25. El Clasico golüyle skoru 2-0 yaptı. Arjantinli bu sezonki 50. golüne de ulaşmış oldu. Toplamda 526 gole ulaşan Messi, 5 büyük ligde en çok gol atan isim olmayı başardı.

Golden sonra Real Madrid baskıyı yapıp önemli fırsatlar yakaladı. Ancak uzatmada Messi'nin getirdiği topta Vidal son sözü söyledi.

Ezeli rakibini deplasmanda üstüste 3. kez yenen Barcelona, bir maç fazlasıyla Real Madrid'in 14 puan önünde liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Real ise yeni yıl olmadan şampiyonluğun oldukça uzağında kaldı.

REAL MADRİD - BARCELONA: 0-3

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEM: Sanchez Martinez

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Ronaldo, Kroos, Benzema, Modric, Marcelo, Casemiro, Kovacic.

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

BARCELONA: Ter Stegen, Pique, Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta, Suarez, Messi, Paulinho, Jordi Alba, Sergi Roberto, Vermaelen.

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde



