Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün saat 16.30 ‘da oynanacak maç öncesi çevre illerden gelen Beşiktaş taraftarı Taşlıdere mevkiinde polis ekipleri tarafından durduruldu.Minibüslerde yapılan aramalar sonrası minibüsten indirilen taraftarlar didik didik arandı. Aramalar sonrası herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.