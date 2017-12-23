Bugün saat 16.30 ‘da oynanacak maç öncesi çevre illerden gelen Beşiktaş taraftarı Taşlıdere mevkiinde polis ekipleri tarafından durduruldu.Minibüslerde yapılan aramalar sonrası minibüsten indirilen taraftarlar didik didik arandı. Aramalar sonrası herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.
Beşiktaş taraftarı didik didik arandı
23.12.2017 - 16:12 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivasspor Beşiktaş maçı öncesi Sivas’a gelen Siyah-Beyaz taraftarı şehrin girişinde polis ekipleri tarafından didik didik arandı.
Etiketler : Sivasspor Beşiktaş maçı,Beşiktaş taraftarı,Siyah-Beyaz taraftarı,
530108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530108.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
2
Fenerbahçe
16
9
5
2
33
19
14
32
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
16
8
6
2
28
14
14
30
5
Kayserispor
16
8
6
2
25
17
8
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
8
Bursaspor
16
7
3
6
27
18
9
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
16
2
2
12
13
28
-15
8
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor - Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
16
10
4
2
25
12
13
34
2
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
3
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
4
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
16
6
5
5
17
15
2
23
8
Adanaspor
16
6
5
5
18
22
-4
23
9
Erzurumspor
16
5
6
5
18
19
-1
21
10
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
11
Elazığspor
16
5
5
6
22
21
1
20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
23
0
20
13
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
14
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
15
Adana Demirspor
16
4
5
7
21
25
-4
17
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4