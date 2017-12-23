Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşun yaşanan problem nedeniyle kendisini yayına geç almasına kızarken, "Bunu aynı arkadaşlar yapıyor. Biz buraya gelmek durumundayız. Geldim ve beklemem söylendi sonra odama gittim. Arkadaş bir şeyler konuşuyor, bilgi sahibi olsun. Kendi yanlışlarıyla bizi suçlayamazlar. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok. Bizi eleştirebilirler ama suçlayamazlar. Sonuçla ilgili konuşmam. Başkalarının rahatsızlığı varsa bilemem" ifadelerini kullandı.

Güneş öte yandan, beIN Sports'ta kendisini Şenol Güneş'in önceki haftalardaki sözlerini, "Kapanan savunmaları açamıyor Beşiktaş. Adam puan almak isteyecek, oyunu bozmak isteyecek, puan almak isteyecek tabii" şeklinde yorumlayan Tümer Metin'e de tepki gösterdi ve kendisinin önceki haftalarda oyunu yavaşlatmak isteyen takımlara tepki gösterdiğini vurguladı.

TÜMER METİN: "BİZ SENİ DAHA ÇOK BEKLEDİK HOCAM"

Tümer Metin, Şenol Güneş'in sözlerinin ardından, "Şenol Güneş bizim söylediğimiz üzerinden serzeniş yapabilirsin. Teknik taktik üzerinden ben de eleştiri yapabilirim. Saygıyı aşmadığımız sürece bunlar normal. Bu stüdyoda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır. Orası bir gerçek." diye devap verdi. Beşiktaş taraftarları, bu sözler üzerine Tümer Metin'e tepki gösterdi.