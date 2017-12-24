Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı futbol takımının başına geçen ve bu göreve 4. kez gelen Fatih Terim, Göztepe önünde siftah yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013 tarihindeki Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer aldı.

Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetti.

- Taraftarlardan Terim'e sevgi gösterisi

Galatasaray taraftarları, teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Karşılaşma öncesi, "İmparator Fatih Terim." tezahüratlarında bulunan sarı-kırmızılı futbolseverler, tecrübeli teknik adamın sahaya çıkışında da alkışlar eşliğinde sevgi gösterilerini sürdürdü.

Tezahüratlar eşliğinde sahaya giren Terim, bir süre tribünleri selamladı. Terim, ultrAslan taraftar grubunun yer aldığı Odeabank tribünü önüne kadar giderek futbolseverleri selamlarken, kendisine atılan bir atkıyı da boynuna taktı.

- Kadroda 2 değişiklik

Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısına takımını 2 değişiklikle çıkardı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının Igor Tudor yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği son lig maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin, Terim tarafından yedeğe çekildi.

Bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ve Garry Rodrigues başlangıç kadrosunda yer buldu.

Galatasaray takımının Göztepe maçı 11'i, Muslera, Denayer, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis'ten oluştu.

- Tolga ve Latovlevici yedekler arasında

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları düzenelen Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici, yedekler arasında yer aldı.

Yaşadıkları sakatlıklar sonrası bir süre takımdan uzak kalan ve sezonun ilk yarısının kalan bölümünde oynamaları beklenmeyen Tolga ve Latovlevici, yoğun tedavi programlarının ardından kadroya girmeyi başardı.

- Tribünler doldu

Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşması olan Göztepe maçına büyük ilgi gösterdi.

Son dönemde üst üste alınan deplasman yenilgileri sonrası iç sahada takıma destek olmak isteyen sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini önemli ölçüde doldurdu.

Igor Todur'un gönderilip, yerine Fatih Terim'in getirilmesiyle moral kazanan taraftarlar, bu maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Öte yandan, Göztepeli futbolseverler de statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

- Sabri Sarıoğlu'na vefa

Galatasaray altyapısından yetişen ve burada 16 sezon A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlarca vefalı bir şekilde karşılandı.

Göztepe'de kaptanlık bandını takan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadı'nda alkışlar eşliğinde sahaya çıktı.

Eski oyuncularını önce alkışlayan futbolseverler, ardından da tezahüratlar yaparak tribünlere çağırdı. Galatasaray taraftarlarının çağrısına kayıtsız kalmayan Sabri, tribünlere giderek alkışlarla karşılık verip, taraftarları selamladı.

Öte yandan, müsabaka öncesi Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin tarafından Sabri'ye plaket takdim edildi.

Bu arada Galatasaray takımı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın anısına sahaya, üzerinde "Kalbimizdesin Yavuz Yılmaz." yazılı pankartla çıktı.