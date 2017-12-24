Süper Lig’in ilk yarısının son maçında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’da Garry Rodrigues şoku yaşandı. Karşılaşmaya 11 başlayan ve 19. dakikada gol atan Rodrigues, sakatlandı. Müsabakanın 38. dakikasında sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada oyundan çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Rodrigues’in yerine Yasin Öztekin’i oyuna dahil etti. Rodrigues, oyun alanından çıkarken, göz yaşlarına hakim olamadı.
Garry Rodrigues sakatlandı
24.12.2017 - 20:30 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Göztepe’yi ağırladığı maça 11’de başlayan Garry Rodrigues sakatlandı ve yerini Yasin Öztekin’e bıraktı.
Etiketler : Galatasaray,GS Göztepe maçı,Garry Rodrigues,Yasin Öztekin,
530430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530430.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
2
Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4