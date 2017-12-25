Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yeni teknik patronu Fatih Terim dünkü galibiyet sonrası mutlu, hırslı ve çok mesajlı bir basın toplantısı yaptı. Takıma o bilinen ‘MADE IN TERIM’ oyun anlayışını aşılayacağının sinyallerini veren İmparator, “Galibiyet oyuncularımın başarısı. Bir, iki günde ben bir şey yapamam. Topun kontrolü hep G.Saray’da kalmalıdır. Oyunu rakip alanda oynamalıyız. Galatasaray rakibi geride karşılaşamaz. Ben olduğum sürece hiç olmaz. Gidereceğimiz eksikler var. Şimdi benim çalışma dönemim başlıyor. Sahanın her yerini kullanan bir felsefe oluşturacağız” sözlerini kullandı.



SURAT, KAPRİS İSTEMEM

Terim şöyle devam etti: “Surat, kapris olmayacak. Herkes bir görev yapacak. Zamanımız az, işimiz çok. Bazılarını göndereceğiz, bazılarını yeni alacağız. Mümkünse kendi malımızı parlatarak göndermek de kulübe katkı sağlar. Hakan Balta olsa bugün sol bek oynardı. De Jong’u da aldım bu tarafa. Kendi malımızı kötüleyemeyiz. Bugün, çok güzel bir gün oldu. Sabri bu vefayı hak etti. Olsaydım, göndermezdim. Büyük camialar sembolleriyle ayakta durur...”

SELÇUK'U KAZANACAĞIZ

“Koray ve Eren’i işleyeceğiz. Oyuncu kazanmamız lazım. Selçuk’uk kazanmalıyız. Koca Galatasaray takımının 17. haftada sol beki yok. Profesyonelce mutlu olmak zorundayız. Benden önce yetkililer hareket geçmişler transferlerimiz olacak. Ben gittiğimde 47.500 ortalamayla oynuyorduk. Çok teşekkür ediyorum. Merve dün sürpriz yaptı. Maç için Amerika’dan gelmiş. Baskı yapan Galatasaraylılar da var. Benim taraftarımızla; futbolculuk serüvenim ve 1996’da başlayan teknik adamlık yaşantımda adı konmamış bir ilişkim var...”

TAFFAREL'İ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM

Yardımcıları konusunda da konuşan Fatih Terim, “Yardımcı antrenör konusunu yarın öbür gün halletmiş olacağız. Taffarel’le konuşuyoruz her gün. Başka arkadaşlarımız da var. Yerli yabancı Galatasaray’a hizmet etmiş, benimle beraber yürümüş birçok değerli arkadaşımız var. Başkan ve yönetimle görüşüp onları bir araya getirmek istiyorum. Kayıtsız şartsız bu isimler içinde en önemlisi Taffarel” diyerek sözlerini tamamladı.

RODRIGUES SAKATLANDI, HIRSINDAN AĞLADI

Fatih Terim’in çalıştırdığı takımlarda futbolcularına aşıladığı hırs bilinen bir gerçek. Dün yaşanan bir tablo G.Saray’da yeni dönemin biraz acı da olsa işaretini verdi adeta. Beraberlik golünü atan ve bu sezon ikinci golünü bulan Garry Rodrigues 39’da sakatlandı. Bir süre yerde kalan ve sonrasında Yasin’in hazırlanmasını bekleyen genç futbolcu iyi oynayıp, golünü attığı bir maçtan çıkmak zorunda kalmanın hırsıyla gözyaşları arasında kulübeye yöneldi. Terim ve takım arkadaşlarının teselli ettiği Rodrigues, sağ arka adalesinde ağrı hissettiğini ancak bir probleminin olmadığını söyledi.

TERİM'E SEVGİ SELİ

Galatasaray’ın başında 1554 gün sonra maça çıkan Fatih Terim’e büyük sevgi vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Terim’in sahaya çıkmasının ardından “İmparator” tezahüratlarında bulundu. Cimbom’un efsane teknik patronu da 4. dönemindeki ilk maçında tüm tribünleri selamladı. Fatih Terim’e bir taraftar sarı-kırmızılı kaşkol hediye etti.

MAICON KART CEZALISI

Galatasaray’da Maicon dün sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu ligin ikinci yarısındaki ilk Kayseri mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan Göztepe’de de Rotman cezalı duruma düştü. Futbolcu F.Bahçe karşısında oynayamayacak.



CEVAP VEREMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Biz mümkün olduğunca kalemizden uzakta oynamaya çalışıyoruz. Yediğimiz gol bizi bozdu. İkinci yarıda Galatasaray kaleye çok kolay geldi. Çok adamla baskı yaptılar. Maçı kazanmak için cevabınız olmalı” açıklaması yaptı.



FERNANDO'DA ESNEME VAR

G.Saray’ın ön liberosu Fernando maçın son bölümünde sakatlandı. Brezilyalı futbolcu girdiği ikili mücadelede diz iç bağında hafif bir esneme hissetti, risk almamak adına kenara alındı. Fernando’nun son durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netleşeceği belirtildi.