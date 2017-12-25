Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından beş maçlık galibiyet serisi yakalayan ve şampiyonluk yarışı için yeniden iddialı bir konuma gelen Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 30 puanın üzerinde tamamlamak için çıktığı maçta Karabükspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sekiz maçtır kaybeden rakibine takılan bordo-mavili takım, özellikle eski oyuncuları Luis Ibanez ve Mustapha Yatabare’yi durdurmakta zorlanırken, ev sahibi takımın arzulu ve mücadeleci futbolu ikinci yarı öncesinde taraftarlarını umutlandırdı. Oldukça yüksek bir tempoya sahne olan maçta ilk gol tehlikesi 17. dakikada yaşandı. Burak Yılmaz’ın sol çaprazdan kullandığı frikik kaleci Çağlar’da kaldı. 20’da Ibanez maç boyunca sıklıkla yaptığı bindirmelerden birini yaptı, ortasını ceza sahasında Yatabare kontrol etti ama Malili oyuncunun şutu farklı şekilde dışarı çıkınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi.



KARABÜK BASTIRDI VE...

Dengede geçen maçta ikinci yarıya iyi başlayan taraf Karabükspor oldu. 52’de ceza sahasına sokulan Serdar Deliktaş’ın müsait pozisonda çektiği şutta kaleci Onur gole izin vermedi. 64’te Ibanez soldan ortaladı, Yatabare’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu dışarı çıktı. Akın akın gelişen Karabük atakları 74. dakikada golle sonuçlandı. Ibanez’in kullandığı köşe vuruşunda altıpasta bomboş kalan Yatabare düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra çabuk toparlayan Trabzonspor’un beraberlik sayısı ise gecikmedi. 80’de Abdülkadir’in savunmanın arkasına attığı uzun pasa iyi hareketlenen sezonun formda ismi Burak Yılmaz, önce Gaman’ı ekarte etti (Karabüklüler faul bekledi) ardından da güzel bir son vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 90+4’ün de uzatmasında kazanılan frikiği Sosa kullandı direğe çarpan top kaleci Çağlar’ın da sırtına geldi ve çizgide kaldı, Barış topu uzaklaştırdı maç bitti.

RIZA ÇALIMBAY KARABÜK MAÇINI ÖZETLEDİ

Bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay da büyük üzüntü yaşıyor. Hafta içinde maçın önemini ve ciddiyetini anlattıklarını vurgulayan Çalımbay “Mücadeleden memnunum ama oyun olarak kopuk kopuk oynadık. Zaman zaman çok iyi oynadık. Bu maçın böyle geçeceği de belliydi. Can derdinde bir takım vardı karşımızda. Tekmeye kafa koyan bir ekip. Bizim de aynısını yapmamız gerekiyordu. Oyunu ikinci yarı özellikle daha iyi şeyler yapıp çevirebilirdik. Bazı arkadaşlardan beklentiler vardı ancak onları göremedik üzgünüz. Deplasmanda alınan bir puan iyidir diyoruz” dedi.



3-4 TAKVİYE GEREKLİ

Yeni geldiklerini ve bazı şeyleri devre arasında düzelteceklerini de ifade eden Rıza Hoca transfer dönemiyle ilgili de “Kesinlikle 3-4 takviye yapmamız gerekiyor. Eğer kulübümüzün gücü iyiyse ve sıkıntısı yoksa transfer istiyoruz. Kulübün maddi açıdan sıkıntı olursa yapmayız. Mevcut oyunculara da güveniyorum. Onları devre arasında daha iyi duruma getireceğiz. Sosa geldiği zaman hazır değildi. Direkt maç oynadığı için direkt yoruldu veya hazır olmadığı için gerekeni veremiyordu. Şimdi çok iyi çalışıyor” dedi.

Olcay: 1 puan da kötü değil

Trabzonsporlu Olcay Şahan, Kardemir Karabükspor maçı için “Çok iyi bir seri yakalamıştık ve onu devam ettirmek istiyorduk. Maalesef olmadı ve sadece 1 puan aldık, üzgünüz. Son haftalara bakarsak 1 puanı kötü değerlendirmemek gerek” diye konuştu.



Burak “14” yaptı ama...

Trabzonspor’un gol makinesi Burak Yılmaz, Karabük karşılaşmasında da sahnedeydi ama galibiyete yetmedi. Kral, bu sezon ligde oynadığı 14 maçın dokuzunda ağları havalandırdı ve 14 gole ulaştı. Bordo-mavililer Burak’ın gol attığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü.

18 oyuncuyla bu kadar!

Kısıtlı imkânlara rağmen Karabük’te kısa sürede iyi iş çıkaran ve Trabzonspor’dan puan alan teknik direktör Levent Açıkgöz “Kısıtlı bir kadroya sahibiz. 18 oyuncumuz var. Elinden geleni yapıyorlar. Müthiş bir performans sergiliyorlar. Trabzonspor gibi bir takıma gole kadar pozisyon vermedik. Bu çocuklar lig sonuna kadar bu mücadeleyi verecek. Ben de sezon sonuna kadar sözleşme yaptım. İnşallah hayırlı olur” dedi.