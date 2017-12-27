Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ı ocak ayı transfer döneminde çok hareketli günler bekliyor. Cenk Tosun, Talisca, Atiba ve Tosic gidebilir, İbrahimovic, Arda Turan, Fellaini, Demba Ba ve Sosa gelebilir... İhtimaller denizinde her şey Cenk Tosun’a bağlı. Yıldız oyuncudan 20 milyon avronun üzerinde teklif gelirse yönetim gaza basacak. Listenin göz alıcı 1 numarasında dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic var. İsveçli yıldızın menajeriyle ön görüşme halinde olan yönetim, Tosun transferinin netleşmesini bekliyor. Tosun Paşa Ada’nın yolunu tutarsa İbra için “Come to Beşiktaş” kampanyası başlayacak. Orta saha için ise Talisca’nın durumu çok kritik. Bonservisi Benfica’da olan Brezilyalıya Çin’den 25 milyon avroluk teklif gelmişti.

Talisca’ya çılgın teklif

UEFA’nın Talisca’yı “yılın en iyi çıkış yapan 11’ine” yazmasıyla Talisca’nın değeri arttı. Eğer Çin’den gelen 25 milyon avroluk teklif sonrası anlaşma sağlanırsa Beşiktaş’ın kasası dolacak. Talisca için ödenen 2 milyon avrodan toplam 4 milyon avroluk kiralama bedelinin tamamı geri alınacak. Talisca’nın üçüncü bir takıma satılması hâlindeki yüzde 20’lik prim hakkından dolayı da 5 milyon avro gelecek. Ayrıca Tosic ve Atiba’ya da gelen teklifler var. Transferler gerçekleşirse elde edilecek gelir ile yeni isimler sıkıntısız olarak kadroya katılacak. Bu durumda Beşiktaş için hazır bekleyen Fellaini, Arda Turan ve Sosa transferi için “yer açılmış” olacak.

İhtimaller denizi

İBRAHİMOVİC: Eğer Cenk Tosun 20 milyon avronun üzerinde satılırsa İsveçli yıldıza teklif yapılacak.

FELLAINI: Talisca’nın gitmesi halinde Beşiktaş’a gelmeye hevesli olan Belçikalı yıldıza gidilecek.

SOSA: Trabzonspor 15 Ocak’a kadar Milan’dan bonservisini alamazsa devreye girilecek.

DEMBA BA: Senegalli yıldız da Cenk Tosun’un satılmasını bekliyor. Beşiktaş için alacaklarından bile vazgeçti.

ARDA TURAN: Başkan “İstiyorum ama kadroda yer yok” dedi. Talisca giderse büyük ihtimal Beşiktaş devreye girecek.

TALISCA: Çin’den gelen 25 milyon avro teklifi Benfica kabul ederse Beşiktaş’ın kasasına 9 milyon avro girecek.

TOSİC: Vida transferinden sonra gelen teklifler değerlendiriliyor. Everton ve Celtic, Sırp stoperi istiyor.

ATİBA: Futbolu ülkesinde bırakma hayali var ve Montreal’den teklif geldi. Kanadalı oyuncu gitmek istiyor.

CENK TOSUN: Bütün ihtimaller ona bağlı... İngiltere’ye giderse Beşiktaş’ta çok hareketli günler yaşanacak.

Vida KAP’a bildirildi

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya varıp imza attırdığı Dinamo Kievli Domagoj Vida’yı resmen açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada Hırvat oyuncuyla görüşmelerin başladığı bildirildi. Siyah-beyazlılar Hırvat basınının Kiev’de kalacağını iddia ettiği Vida’nın Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşarak söylentilere noktayı koymuştu.

Quaresma nabız ölçtü

Quaresma’nın sosyal medyadan paylaştığı mesaj herkesi şaşkına çevirdi. Portekizli futbolcu, Portekizce “Her şey için teşekkürler” yazarak Beşiktaş formasıyla elinde kupa olan bir fotoğrafını paylaştı. Quaresma’nın bu mesajı ‘Veda mı ediyor?’ sorularını gündeme getirdi. Portekizli yıldızın menajeri “Quaresma gitmiyor, Beşiktaş’ı çok seviyor” derken, Q7 daha sonra yanlış anlaşıldığını belirtip ailesiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Her şey yolunda. 2018’de liderliğe uçacağız” diye yazdı.

Kupa mesaisi

Beşiktaş’ta 5 oyuncu devre arası tatiline erkenden çıkarken, diğerleri Osmanlıspor ile oynanacak kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada siyah-beyazlı oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik maçı yaptı.