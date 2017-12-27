Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Süper Lig’de 2017-18 sezonunun ilk yarısında tahminlerin çok üzerinde bir rekabet yaşandı. Yabancı sayısının sınırsız olduğu ligimizde futbol kalitesinin artıp artmadığı tartışma konusu olsa da, ilk yarıdaki ortak kanı böyle bir heyecanın daha önceki sezonlarda yaşanmadığıydı. Bazı takımlar lige çok kötü başlangıç yaptı ama iyi bitirdi. Bazı takımlar ise iyi başladı ama devamını getiremedi. İyi başlangıç yapamayan Fenerbahçe ve Trabzonspor son haftalarda aldıkları seri galibiyetlerle bir anda şampiyonluk yarışına ortak oldu. Galatasaray ve Beşiktaş özellikle deplasmanlarda beklenmedik puanlar kaybetti. Kayserispor ve Göztepe büyük sürpriz yaptı. Ama en istikrarlı takım olan Başakşehir haklı olarak zirveye oturdu.

En çok görülen skor; 2-1

Süper Lig’in ilk yarısında tam 153 karşılaşma oynandı. Bu maçların 26’sının sonunda skor tabelasında 2-1 yazıyordu. Müsabakaların 20’si 1-0, 16’sı da 1-1 tamamlandı. Ligde ayrıca 3 defa 5-1, 2 kere de 4-3’lük skorlar elde edildi. Ligdeki en farklı galibiyeti ise Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzon deplasmanında 6-1’lik sonuçla aldı.

17 haftada 9 penaltı kaçtı

- 2. HAFTA: Deniz Türüç (Kayseri)

- 2. HAFTA: Güray (Kayseri)

- 4. HAFTA: Oğuzhan (Beşiktaş)

- 5. HAFTA: Eto’o (Antalya)

- 6. HAFTA: Skubic (Konya)

- 8. HAFTA: Batalla (Bursa)

- 9. HAFTA: Torje (K. Karabük)

- 12. HAFTA: Quaresma (Beşiktaş)

- 14. HAFTA: Yatabare (K. Karabük)

Kaleyi şaşıranlar

- 2. HAFTA: Epureanu (Başakşehir)

- 3. HAFTA: Fofana (A. Alanya)

- 3. HAFTA. H. İbrahim (G.Birliği)

- 4. HAFTA: Filipovic (A. Konya)

- 6. HAFTA: Jahovic (Göztepe)

- 8. HAFTA: M.Akbaş (Trabzon)

- 9. HAFTA: Okay (Trabzon)

- 12. HAFTA: Pereira (Trabzon)

- 12. HAFTA: Pereira (Trabzon)

- 13. HAFTA: Barış (K. Karabük)

- 15. HAFTA: Maicon (G.Saray)

Dikkat çeken notlar

- Medipol Başakşehir, kırmızı kart görmeyen tek takım.

- En çok penaltı noktasını Ali Palabıyık gösterdi. (12/8)

- En golcü savunmacılar Maicon (5), Aziz (5), Epureanu (4), Skubic (4)

- Deplasmanda en fazla gol atan takım Aytemiz Alanya (17)

- Evinde en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa. (17)

- En az gol yiyen kaleci Fabri, takım Beşiktaş. (16)

- Galatasaray, 8. haftada Konya deplasmanına 11 yabancı ile çıktı.

- Fenerbahçe-Beşiktaş (2-1) derbisinde 5 kırmızı, 9 sarı kart çıktı.

- Ümit Özat, Gençlerbirliği’nde ilk 3 ve son 5 haftada görev aldı.

- 5. haftada, futbolcular 35 defa rakip fileleri havalandırdı. Ligin en “kısır” haftası ise 18 golle 13. hafta oldu.