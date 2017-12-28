Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) millî oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 113-99 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Hawks'ın Wizards'ı 113-99 yendiği karşılaşmada 29 dakika süre alan Ersan İlyasova, 20 sayı, 9 ribauntla etkili bir performans sergiledi.

Philips Arena'da oynanan mücadelede sezonun 9. galibiyetini alan Hawks'ta Dennis Schroder 21, Marco Belinelli 19 sayı attı.

Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Bradley Beal 20, Markieff Morris 18, Otto Porter Jr 15 sayı buldu.

Warriors'tan Jazz'a 25 sayı fark

Son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Utah Jazz'ı 25 sayı farkla 126-101 yenerek 27. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Kevin Durant 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Patrick McCaw 18 sayı, 4 ribaunt, Draymond Green 14 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadı.

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Jazz'da Rodney Hood'un 26, Donovan Mitchell ve Derrick Favors'ın 17'şer sayısı sezonun 20. mağlubiyetini önleyemedi.

Kings, Cavaliers'ı devirdi

Sacramento Kings, millî basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği karşılaşmadan 109-95 galip ayrıldı.

Golden 1 Center'da oynanan maçta Vince Carter 24, Willie Cauley-Stein 17, Bogdan Bogdanovic 16 sayıyla Kings'in bu sezonki 12. galibiyetinde önemli rol üstlendi.

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 16 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Karşılaşmada Kevin Love 23, JR Smith 15 sayı üretti. Millî basketbolcu Cedi Osman ise 2 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

Öte yandan, New Orleans Pelicans'ın oyun kurucusu Rajon Rondo, Brooklyn Nets'i 128-113 yendikleri karşılaşmada 25 asist yaparak kulüp ve kariyer rekoru kırdı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 91-102

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 94-98

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 113-99

Chicago Bulls-New York Knicks: 92-87

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 128-125 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 128-113

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 124-107

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 109-95

Golden State Warriors-Utah Jazz: 126-101

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-109