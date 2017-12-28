Beşiktaş’ın Süper Lig’in 16. haftasında Osmanlıspor karşısında oynadığı maçta ilk golü kaydederek Vodafone Park’taki 100. golüne imza atan Ryan Babel, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Osmanlıspor karşılaşması öncesinde plaket aldı. Babel’e plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun verdi.