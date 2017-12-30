Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague 15. hafta maçında Anadolu Efes evinde Brose Bamberg’i 69-58 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar 4 maçlık mağlubiyet serisine son verirken, yeni koçu Ergin Ataman’la birlikte ilk Euroleague galibiyetini elde etti. İlk çeyreği misafir ekip 18-15 önde geçti. Soyunma odasına girilirken de rakibin 38-29 üstünlüğü vardı. İkinci devreye de iyi başlayan Alman ekibi farkı 16 sayıya çıkardı. Ne olduysa bu andan itibaren oldu. Üçüncü periyodun 6. dakikasında 44-28 geride olan Anadolu Efes bir anda şaha kalktı. 30-6’lık seriyle lacivert-beyazlılar son çeyreğin ortasında 59-50 öndeydi. Kalan sürede etkili oyununu sürdüren temsilcimiz parkeden 68-58’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk yarı potasında 38, ikinci yarı ise sadece 20 sayı gören Efes’te Derrick Brown 21, Errick McCollum da 19 sayıyla yıldızlaştı. Anadolu Efes, THY Euroleague 16. haftasında 4 Ocak Perşembe günü deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos’la karşı karşıya gelecek.