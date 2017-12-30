THY Euroleague 15. hafta maçında Anadolu Efes evinde Brose Bamberg’i 69-58 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar 4 maçlık mağlubiyet serisine son verirken, yeni koçu Ergin Ataman’la birlikte ilk Euroleague galibiyetini elde etti. İlk çeyreği misafir ekip 18-15 önde geçti. Soyunma odasına girilirken de rakibin 38-29 üstünlüğü vardı. İkinci devreye de iyi başlayan Alman ekibi farkı 16 sayıya çıkardı. Ne olduysa bu andan itibaren oldu. Üçüncü periyodun 6. dakikasında 44-28 geride olan Anadolu Efes bir anda şaha kalktı. 30-6’lık seriyle lacivert-beyazlılar son çeyreğin ortasında 59-50 öndeydi. Kalan sürede etkili oyununu sürdüren temsilcimiz parkeden 68-58’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk yarı potasında 38, ikinci yarı ise sadece 20 sayı gören Efes’te Derrick Brown 21, Errick McCollum da 19 sayıyla yıldızlaştı. Anadolu Efes, THY Euroleague 16. haftasında 4 Ocak Perşembe günü deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos’la karşı karşıya gelecek.
Efes geri döndü!
30.12.2017 - 05:12 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 05:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lacivert-beyazlılar 16 sayı geriden geldi, yakaladığı 31-6’lık seri sayesinde Ergin Ataman’la ilk Euroleague galibiyetini aldı
Etiketler : Brose Bamberg,anadolu efes,
532074 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/532074.aspx
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3
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16
13
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6
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7
21
24
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22
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Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
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15
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5
9
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
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3
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5
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20
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Samsunspor
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