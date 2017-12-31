Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı Beşiktaş’la da anılan Arda Turan, sosyal medyadan yeni yıl tebriği yayımladı. Arda, mesajında, "2018 ümitlerinizin yeşereceği güzel bir yıl olsun, herkese sevgiler" dedi.