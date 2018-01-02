Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim ve teknik heyetin yaptığı toplantı sonrasında takviye konusunda takımın seviyesini yükseltecek kalibrede oyuncular için transfer yapılması kararı alındı. Ara transfer döneminde doğru transfer yapılması konusunun zorluklarının masaya yatırıldığı toplantıda, takımın gücünü arttıracak isimler dışındaki teklifleri değerlendirmeme kararı alındı. Sarı lacivertli yönetimin aceleci olmama ve kulübün mali yapısına uygunluğu ön planda tutma konusunda da görüş birliğine vardı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takıma takviye konusunda görüşlerini bildirdiği ancak kulüp menfaatlerinin transferden daha önemli olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi.