Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun için açıklama yaptı. Big Sam lakaplı menajer, "Kişisel şartlarda anlaşma sağladık. Umuyoruz ki resmiyete döekriz ve Cenk, yarın kupa maçında Liverpool'a karşı kulübede olabilir." ifadelerini kullandı.