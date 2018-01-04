Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, akşam saatlerinde kampın üçüncü çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saat süren antrenmanda yeni transfer Vida da takımla birlikte çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman top kapma çalışmasıyla devam etti. Kaleciler ayrı çalışırken, futbolcular dar alanda tek kale maç yaptı. Çalışmalar esnasında sağ bileğinde ağrı hisseden Utku Yuvakuran antrenmanı yarım bıraktı. Antrenmanın son bölümünde dayanıklılık antrenmanı yapan siyah-beyazlılarda idman sonrasında Talisca ve Lens şut çalışması yaparken Teknik Direktör Şenol Güneş’te bu futbolcuları takip etti.