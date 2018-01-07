Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da olağanüstü divan toplantısının ardından başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Bugün kamp çalışmalarına başlayacak futbol takımına yönelik konuşan Özbek, “İyi bir kamp süreci geçireceğiz. Bir hazırlık maçımız olacak. Futbolculara, teknik heyete iyi bir kamp süreci diliyorum. İkinci yarıya başladığımız daha kuvvetli daha başarılı bir Galatasaray bulacağız” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı transfer ve yabancı kontenjanıyla ilgili çalışmaların devam edip, gerekenin yapılacağını söyledi. Dursun Özbek, 20 Ocak’ta yapılacak seçimle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bütün genel kurul üyelerini seçime davet eden Dursun Özbek, “Galatasaray’ın yelpazesi çok geniş. Galatasaray’a faydalı bir yönetimin seçileceğinden kuşkum yok” diye konuştu. Öte yandan yeni divan üyelerine beratlarını vermek için düzenlenen toplantıda 166 üyenin divan üyesi olmaya hak kazandığını hatırlatan Özbek, “Yeni katılan üyelerin camiamıza hayırlısı olmasını diliyorum. Divan Kurulu Galatasaray’ın çok önemli kurumlarından birisi. Dolayısıyla yeni katılan üyelere Divan’a verecekleri destek adına şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Burak Elmas gibi isimler de berat alanlar arasına katıldı.