Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısında kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirdiğini söyleyen yıldız oyuncu, “Zenit’te bütün sezon sadece ligde 8 gol, 6 asistlik performans göstermiştim. Bu sezon sadece 4 ayda 8 gol, 1 asistim var. Rakamların son derece pozitif olduğunu görebiliyoruz. Umarım daha da iyi bir noktaya gider” temennisinde bulundu. Performansını her gün artırmayı hedeflediğini anlatan Giuliano, “Her gün bir öncekinden daha iyi olmak isterim. Ligin ilk yarısında çok motive bir şekilde çalışmaları sürdürdüm. Her zaman kendimi geliştirmeye gayret gösterdim. Adaptasyon süreci atlatılınca hep birlikte daha iyi hale geldik” dedi.



Hedef Dünya Kupası

En büyük hedefinin Brezilya formasıyla 2018 FIFA Dünya Kupası’nda yer almak olduğunu söyleyen Giuliano, “Fenerbahçe’ye de bu yüzden geldim” dedi. Dünya Kupası’na gidebilmek için oynamaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Giuliano, “Önümüzde milli takımın toplanacağı kamp süreçleri var. Dünya Kupası’na kısa bir süre kaldı ama orada olacağımın bir garantisi yok. Orada olmayı çok istiyorum. Dünya Kupası’nda olup olmayacağım, Fenerbahçe’deki performansıma bağlı. Kulübümdeki performansım iyi olursa Dünya Kupası’na gideceğime inanıyorum. Eğer orada olursam çok büyük mutluluk yaşarım. Dünya Kupası’nda ülkemi temsil etmek, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir konu” ifadelerini kullandı.

> Hele bir kupayı alalım…

Brezilyalı yıldız ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı. 4-5 takımın yarışın içinde olduğunu söyleyen Giuliano, “Takım içinde ve sahada düzeltmemiz gereken noktalar var. Bana göre doğru yoldayız. Şampiyonluk herkese açık durumda. Lig, herkesin kazanabileceği bir noktaya geldi. Ancak bizim ipi en önde göğüsleyeceğimizden yana şüphemiz yok” diye görüş belirtti. Giuliano, şampiyonluk kutlamalarında Alper Potuk ile Datome’nin saçlarını kestirdiği hatırlatıldığında ise “Ben de değişik bir şey yapmak isterim” dedi. Basın mensuplarının gitar ve piyano çalabildiğini söylemesi üzerine de “Bu iyi fikir. Üzerinde düşünmeye değer. Ben de şampiyon olduğumuzda statta piyano çalacağım” sözünü verdi.