Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş - ADO Den Haag hazırlık maçı canlı izle ve Beşiktaş - ADO Den Haag hazırlık maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanıyor? sorusunun cevabı bu haberde. Süper Lig'e verilen arada golcü futbolcusu Cenk Tosun'u rekor ücretle Premier Lig ekibi Everton'a satan Beşiktaş, Hollanda ekibi ADO Den Haag ile hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Peki saat 18:00'de başlayan Beşiktaş - ADO Den Haag hazırlık maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanıyor? İşte Beşiktaş - ADO Den Haag hazırlık maçı canlı bilgileri...

Beşiktaş Ado Den Haag maçını canlı takip etmek için tıklayın

İki takımın 11'leri...

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Mitrovic, Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Medel, Oğuzhan, Orkan Çınar, Lens, Negredo

Ado Den Haag: Groothuizen, Ebuehi, Beugelsdijk, Becker, Meijers, Johnsen, Immers, Bakker, Pinas, El Khayati, Falkenburg

Beşiktaş - ADO Den Haag hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 18:00'de başlayacak maçın şimdilik yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları turkiyegazetesi.com.tr'de.

Kanadalı golcü oyuncu Cyle Larin ile anlaşmasına rağmen, kadrosuna bir hücum oyuncusu daha takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın hedefleri arasında yer alanKelechi Iheanacho'yu Leicester City Menajeri Claude Puel iyice gözden çıkarırken, sürpriz bir iddia daha geldi.

Everton'a giden Cenk Tosun'un yerine düşünülen Kelechi Iheanacho'nun yeni adresinin Premier League'den bir takım olduğu ortaya çıktı.

Premier League'de mücadele eden Newcastle United, Stoke City ve Swansea City'nin ara transfer döneminde Kelechi Iheanacho'yu kiralamak istediği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberde Leicester'ın 21 yaşındaki genç oyuncuyu bonservisiyle bırakmak istemediğine de yer verilirken, genç oyuncunu durumunun birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Leicester City, sezon başında Iheanacho'yu 27,7 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'den kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu bu sezon Premier League'de sadece 255 dakika süre aldı.

Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu

Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılırken Vida kadroya dahil edildi. Vida da Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosuna katıldı. Ayrıca Caner Erkin, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Pepe, Fatih Aksoy, Ryan Babel, Anderson Talisca, Alvaro Negredo, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Dusko Tosic ve Adriano Correia, Fabri, Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran...

Beşiktaş ayrıca 12 Ocak Cuma günü Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ado Den Haag'ı yakından tanıyalım...

Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de mücadele eden Ado Den Haag ilk yarıyı 7. sırada tamamladı. Hollanda ekibi ilk yarıda 18 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Hollandalı teknik adam Alfons Groenendijk'ın çalıştırdığı Den Haag Beşiktaş'ın ardından 12 Ocak'ta ise Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'A OLUMLU CEVAP İDDİASI

Sezon başında Manchester City'den 27.7 milyon Euro karşılığında transfer edilen ancak Leicester'da kısıtlı süre bulan genç forveti satın alma opsiyonlu kiralamak için sözlü öneride bulunan Fikret Orman'a, Ada ekibinden olumlu yanıt geldiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Antalya'da devam eden kamp çalışmaları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Oğuzhan Özyakup'un sözleri...

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KENDİ SEVİYEMİZE..."

İki sene üst üste şampiyon olan bir takım var, bu kolay değil. Ligde ilk yarıyı lider bitirmek istedik ama hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktı. Bu hedefe ulaştık. Ligde deplasmanlarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Sahamızda beraberlikler aldık. Lige tekrar konsantre olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde kendi seviyemizi yakalayabiliyoruz, bu ligde de göstermemiz gerekiyor. Ligde bütün takımlar birbirine yakın. Geçen sene sadece Başakşehir vardı, şimdi Kayserispor da zirveye oynuyor, çok takım var yarışta.

"KADIKÖY'DE FENERBAHÇE BİLE BİZE KARŞI KAPANDI"

Ligde takımlar artık bize karşı çok daha fazla kapanıyor. Kadıköy'de Fenerbahçe bile bize kapanmaya çalıştı. Bu bizim ne kadar güçlü takım olduğumuzu gösteriyor. Kapalı savunmaları açma konusu aşmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde her takım gol için oynuyor. Ligde takımlar bize kapanıyor, bunu çözmemiz gerekiyor.

"YAKINDA YENİ SÖZLEŞMEM AÇIKLANACAK"

Beşiktaş ile sözleşme konusunda problem yaşamam. Burası benim evim. Başkan da gerekeni söyledi. Kulüp de yakında gereken açıklamayı yapar. Burası evim ve sözleşmeyle ilgili konuşulacak fazla bir şey yok. Resmi açıklamayı kulüp yakın zamanda yapacak. Ben burada mutluyum. Hedeflerim olduğunu da söyledim. Kulüple sözleşme konusunda tartışacak bir şeyim yok. Türkiye'den başka bir kulüple görüşmem söz konusu dahi olamaz.

"GİTMEK YA DA KALMAK İÇİN ŞARTLANMADIM"

Hedeflerim var. Beşiktaş'a 19 yaşında geldim. 5,5 sene oldu, bu 6. sezonum. Hedeflerim var ama Beşiktaş'ta da mutluyum. Doğru ne zaman bilmiyorum ama hayırlısı neyse o olsun. Başkan ve ben ne zaman hazır olursak, giderim. Gitmeye ya da kalmaya şartlanmadım. Evden çok tesislerde kalıyorum, burada mutluyum.

"CENK TOSUN KARDEŞİM, MEDEL BİLE..."

Cenk Tosun benim için kardeşti. Ailemden çok birbirimizi görüyoruz. Daha dışında da çok samimiyiz. Gitmesine üzüldük ama onun da hedefleri var. Kulüp için de güzel bir şeydi. Hayırlı buymuş. Cenk Tosun'un Everton'da başarılı olacağına eminim. Burada inanılmaz bir arkadaşlık ortamı var ve gelenler de kısa sürede ayak uyduruyor. Gary Medel geldi, çok az İngilizce bilmesine rağmen saha dışında inanılmaz uyum yakaladı. Bizim takımda bu arkadaşlık, kardeşlik önemli. Böylece başarı da geliyor.

"FENERBAHÇELİLER, GALATASARAYLILAR BİLE ŞAŞIRIYOR"

2,5 senedir ilk kez performansımız düştü. Beraberlikte bile Fenerbahçeli ve Galatasaraylılar bile 'Beşiktaş puan kaybetti' diye bakıyor. O kadar alıştık ki beraberlik bile puan kaybı olarak geliyor.

"BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MAÇ SEÇMEZ"

Beşiktaşlı bir futbolcuya maç seçmek yakışmaz. Zaten bizim takımda öyle bir futbolcu yok. İstatistiklere bakarsak, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayan takım ligine döndüğünde deplasmanda oynuyorsa puan kaybeder. Çok uzun yolculuklar yapılıyor. Bu maç seçme ile alakalı bir durum değil. Bizim takımdaki futbolcular ya da genel anlamda futbolcuların maç seçeceklerini düşünmüyorum.