Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk seti 25-21 önde geçen sarı-kırmızılılar, Neslihan, Kosheleva ve Jack’in üst üste bulduğu sayılarla ikinci seti de 25-18 aldı. Aslan üçüncü seti 25-23 kaybetse de ikinci teknik molaya 8 sayıyla önde girdiği 4. seti 25-17, maçı da 3-1 kazanmayı bildi.