Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi sonrası santrfor arayışlarını hızlandırırken, adaylardan Cyle Larin, dün İstanbul'a geldi.

ABD Futbol Ligi MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin, kulüplerin anlaşması halinde siyah beyazlılar ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Kanadalı oyuncu 2017 yılında Orlando City forması ile çıktığı 30 maçta 12 gol attı, 3 asist yaptı.

Beşiktaş bugün de Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.



