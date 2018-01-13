Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Türk'te Hafta Sonu adlı programa katılan Abdullah Avcı, Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transfer ihtimalini yüzde 50'nin üzerinde gördüğünü söyledi.

Avcı "Arda transferinin olma ihtimalini yüzde 50'nin üzerinde görüyorum. İşin Barcelona açısından mali ve ekonomik boyutları var, Arda'nın kazandığı para var. Bugün olumlu ya da olumsuz karar çıkar ama olumlu çıkacak gibi görünüyor. Arda Turan insan kalitesi yüksek, esprili sevimli. O bize yardımcı olacak, biz de ona olacağız. Biz hep iletişim halindeyiz. Arda Turan'a başka ülkelerden de teklif geldiğini biliyorum. Arda'nın burayı tercih etmesinin nedeni, burada aile ortamı olması. Benimle, Emre abisiyle (Belözoğlu), Göksel başkanla (Gümüşdağ) yıllardır beraber. Ekonominin dışında Arda bu değerlere önem veren bir insandır. Neymar'ın olmadığı dönemde Barcelona'ya çok katkısı oldu. Şu anda Barcelona'da antrenmanlara devam ediyor. Önceki teknik direktör Luis Enrique onu istiyordu. Ancak Valverde kadroya almıyor. Arda Turan toparlanır, hayata pozitif bakan bir çocuk. Yaşadığı bu olumsuzluktan dersler çıkarıp yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"BU SENE OLMAZSA SENEYE..."



Ligdeki şampiyonluk yarışına da değinen Avcı "Sahada oyun gücü ve kalitesi olarak en iyi oynayan biziz. Ligin yukarısında çok iyi yerli teknik adamlarımız var. Güzel rekabet olacak. Şampiyonluk yarışında herkesin şansı var. Kayserispor ve Göztepe de beklentilerin üzerinde. 100 senelik kulüplerle, bu kulüplerin medyasının verdiği destekle, ki dünyanın her yerinde bu böyledir. Onların içinde ayakta kalmaya çalışacağız. Onlar her zaman şampiyonluğa oynayan takımlar, bundan sonra da oynayacaktır. 4 senedir ilk 4'te kalmak, şampiyonluğu kovalamak... Sürekli bir gelişim var, bu da şampiyonluk kadar gerekli. Bu sene olmazsa seneye de olabiliriz. Geçen sezon ikinci olduk, bu sene üçüncü olursak başarısız mı sayılacağız? Bu kulübün bakış açısına bağlı" dedi.

2011-2013 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapan Abdullah Avcı, bir kez daha bu koltukta oturmak istediğini söyledi. Avcı "A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'nü yaşadım. İnşallah bana bir daha nasip olur" şeklinde konuştu.

"Dört Büyükler'in çoğundan teklif aldım" diyen Avcı, 38 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun 40 yaşına kadar futbol oynamasını istediğini dile getirdi.