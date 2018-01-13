Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyu yarım sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı. Bursaspor’un Ah Ahli’de futbol hayatını sürdüren tecrübeli golcü için 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Bursaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Prensip anlaşmasına vardığımız Moussa Sow bugün Bursa’ya geldi. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak" denildi.