Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli takım ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de çalışmalar devam ediyor... Bu arada Fenerbahçe için ise ilginç şeyler konuşuluyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Antalya kampı öncesi Robin van Persie ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakarak radikal bir karara imza atmıştı... Bunun sonucunda Robin van Persie, Feyenoord ile anlaşarak transferini gerçekleştirdi.

Ozan Tufan'ın ardından ise takımdan bir kişinin daha topun ağzında olduğu konuşuluyor. O isin de Alper Potuk... Alper'in de sezon sonunda takımın şampiyon olamaması halinde Fenerbahçe ile bağları kopacak.

Bu iddia kulübe ve takıma yakın isimler tarafından yüksek bir sesle dillendiriliyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Alper Potuk da Aykut Kocaman'ın gözüne giremezse, topun ağzında.

Sezon sonunda Fenerbahçe'nin elde edeceği başarıya ve başarısızlığa göre kadroda daha da radikal değişiklikler olacak... Herşeyi bir anlamda sezon sonundaki performans belirleyecek.