Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Murat Hacıoğlu, 38 yaşında 18. transferini gerçekleştirerek TFF 3. Lig'de mücadele eden Erbaaspor'a imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Hacıoğlu Çorum Belediyespor ile yollarını ayırmıştı.