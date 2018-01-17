Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? gibi merak edilen soruların cevabı haberimizde. Türkiye Kupası son 16 turu 2. rövanş maçında Giresunspor, ilk maçı evinde 3-1 kazandığı Başakşehir'i konuk edecek. Başakşehir kendi evinde oynamanın verdiği güvenle turu almanın planını yaparken, Giresunspor ise kendi evinde aldığı avantajlı skoru koruyarak çeyrek final biletini kapmanın peşinde. Peki Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Başakşehir-Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Ocak Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Son 16 turunun ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.Giresunspor'a galibiyeti getiren goller Dialiba, Dale ve Korkishko atarken, Başakşehir'in tek golü Mevlüt'ten gelmişti.

Giresunspor'un alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik sonunda Karadeniz ekibi çeyrek final biletini alacak. Ayrıca Giresunspor, tek farklı mağlup olması durumunda da üst tura çıkan takım olacak. Başakşehir'in turu geçmesi için galibiyetten başka çaresi yok. İstanbul ekibinin gol yemeden alacağı 2 farklı galibiyet çeyrek finali getirecek. Başakşehir'in gol yemesi durumunda 3 farklı galip gelmesi gerekecek. Karşılaşma Başakşehir'in 3-1'lük üstünlüğü ile sona ererse maç uzatmalara gidecek.

Giresunspor’da hedef kupada tur atlamak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında, 17 Ocak Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor’un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında iyi sonuçla sahadan ayrılarak, çeyrek finale yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. İstanbul deplasmanına ilk karşılaşmada aldıkları avantajlı skorla gideceklerini vurgulayan Kazancıoğlu, "Güçlü rakibimiz karşısında önemli avantaja sahibiz. Çarşamba günü oynayacağımız zorlu maçta üstünlüğümüzü koruyarak, tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir ve gülen taraf biz oluruz." diye konuştu.