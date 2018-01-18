Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arasında Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden İngiliz ekibi Everton, Arsenal'dan Theo Walcott'la da 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.



Everton kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi, Cenk Tosun'un ardından 28 yaşındaki oyuncu Walcoott'u da kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Arsenal formasını 12 sezondur giyen Theo Walcott, çıktığı 399 maçta 108 gol atarken, İngiltere Milli Takımı'nda da 47 maçta görev almıştı.