Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kayseri Türkiye Kupası maçı hangi kanalda ve Antalyaspor Kayserispor maçı A Spor canlı izle linki bu haberde. Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında bugün Antalyaspor, ilk maçta 3-1 yenildiği Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, saha ve seyirci avantajını kullanarak Kayserispor karşısında gol veya goller bularak bir üst tura adını yazdırmak için sahaya çıkıyor. Kayserispor ise ilk maçta elde ettiği avantajlı skoru koruyarak zorlu Antalya deplasmanından çeyrek finale yükselecek skoru elde etmek istiyor. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Futbol severlerin merak ettiği bu sorunun cevabı bu haberde. Antalyaspor Kayserispor maçı saat 18:00'den itibaren A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor... İşte Antalya Kayseri maçı ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

Antalyaspor Kayserispor A Spor canlı izlemek için tıklayın

Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 18:00'de başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Romen teknik adam Mauris Sumudica yönetiminde muhteşem bir ilk yarı geçiren Kayserispor Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Süper Lig'de 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kayserispor 30 puahla ilk yarıyı 5. sırada tamamladı.

Antalyaspor çıkış arıyor

Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Antalyaspor ilk maçta 3-1 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Rakibini en az 3 farklı skorla yenmesi gereken Antalyaspor'un en kötü ihtimalle maçı 3-1 kazanarak uzatmalara götürmesi gerekiyor.

Genel Bilgiler

- Antalyaspor ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçı Kayserispor 3-1 kazandı.

- 33.000 kişi kapasiteli Antalya Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

- Ev sahibi takımda Maicon Marques, Diego Angelo cezaları, Samir Nasri, Samuel Eto'o, William Vainqueur, Salih Dursun sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler. Misafir takımda ise eksik oyuncu

bulunmamaktadır.

Ev Sahibi

- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Her iki takımda 3 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere tamamlandı.

- Antalyaspor 10 gol atarken, Kayserispor 12 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Antalyaspor 6 ve Kayserispor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.