Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton West Bromwich maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili merak ettikleriniz burada. Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer olan Cenk Tosunlu Everton, Premier Lig'de 24. haftada West Bromwich ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Peki Türk futbol severlerin de yakından takip ettiği Everton West Bromwich maçı kaç kaç bitti? Ligde oynadığı 24 maçın ardından 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puanla 9. sırada bulunan Everton, 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 19 puanla 19. sırada bulunan West Bromwich'i konuk eti. Cenk Tosunlu Everton, West Bromwich karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak haftayı 3 punla kapatmak istiyordu. West Bromwich ise güçlü rakibi Everton karşısında gol veya goller bularak sahadan puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyordu. Saat 18:00'de başlayan Everton - West Bromwich Premier Lig maçı, S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlandı. West Bromwich, Jay Rodriguez'in 7. dakikada bulduğu golle Everton karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan maçın 70. dakikasında Oumar Niasse'nin 70. dakikada bulduğu gol skora dengeyi getirdi. Maçın geride kalan dakikalarında da başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. İşte detaylar...

ÇAĞLARLI FREIBURG EVİNDE GALİP

Almanya Bundesliga'da 19'uncu hafta karşılaşmaları bugün oynanan 5 maçla devam etti. Bundesliga'da Türkiye'yi temsil eden oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, Schwarzwald-Stadion'da oynanan karşılaşmada zirve takipçisi Leipzig'i 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı. Milli oyuncumuz Çağlar karşılaşmaya 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72'nci dakikada Janik Haberer ve 76'ncı dakikada Robin Koch atarken, konuk Leipzig'in tek golü 65'inci dakikada Timo Werner'den geldi.

YUNUS MALLI PUAN ALAMADI

Bundesliga'daki diğer temsilcilerimizden Yunus Mallı ise haftayı puansız kapattı. Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Wolfsburg'u deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Yunus Mallı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 22'nci dakikada Sebastien Haller, 38'nci dakikada Timothy Chandler ve 85'nci dakikada Luka Jovic attı. Wolfsburg'un golünü 66'ncı dakikada Maxi Arnold kaydetti.