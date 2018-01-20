Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Göztepe maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ligin flaş ekibi Göztepe ile karşılaştı. Peki FB Göztepe maçı skoru kaç kaç bitti? Ligde oynadığı 17 maçın ardından 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 beraberlikle 30 puanla 6. sırada bulunan Göztepe'yi konuk etti. Fenerbahçe'de tek hedef; saha ve seyirci avantajını kullanarak ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamaktı... Göztepe ise güçlü rakibi karşısında haftayı puan yada puanlarla kapatmanın hesabını yapıyordu. Bu zorlu Fenerbahçe Göztepe maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlandı. Ancak saat 19:00'da başlayan Fenerbahçe Göztepe maçının şifresiz canlı anlatımı, skoru ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarıldı. İlk yarının 14. dakikasında sarı-lacivertlilerde Fernandao, Fenerbahçe'yi Göztepe karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan maçın 59. dakikasında Andre Biyogo Poko, Göztepe'ye eşitliği getiren golü Fenerbahçe ağlarına gönderdi: 1-1... Uzatma dakikalarında ise Roberto Soldado, Fenerbahçe'yi Göztepe karşısında 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Maçın geride kalan dakikalarında ise başka gol sesi çıkmayınca; Fenerbahçe, Göztepe karşısında 90+3'üncü dakikada bulduğu golle galip gelmeyi başardı ve puanını 33'e çıkardı. İşte Fener Göz Göz maçı detaylar...

Fenerbahçe Göztepe maçı geniş özeti ve golleri için tıklayın

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

FENERBAHÇE: Volkan, Isla (Dk. 63 Soldado), Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet, Dirar, Giuliano (Dk. 72 Alper), Aatif (Dk. 63 Valbuena), Fernandao

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Kadu, Leo, Selçuk, Castro, Gouffran (Dk. 90 Ömer), Halil (Dk. 68 Sabri), Tayfur (Dk. 58 Poko), Jahovic

GOLLER: Dk. 14 Fernandao, Dk. 90+3 (KK) Kosanovic (Fenerbahçe) - Dk. 59 Poko (Göztepe)

SARI KARTLAR: Aatif, Skrtel (Fenerbahçe) - Kadu, Selçuk (Göztepe)

MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI:

1'inci dakikada Aatif'ın pasında topla buluşan Giuliano':nun vuruşunda top üst direğe çarparak geri döndü. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın vuruşuna meşin yuvarlak auta çıktı.

14'üncü dakikada İsmail Köybaşı'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada Kasonic'in kullandığı serbest vuruş sonrasında Fernandao topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Jahovic'in vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağa hakim oldu.

55'inci dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan kullandığı korner sonrası Aatif'ın ortasında Kadu kafa vuruşu ile topu uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Poko meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi:1-1.

83'üncü dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Valbuena, topu ceza alanına gönderdi. Ceza alanında Fernandao'nun pasında topla buluşan Neustadter'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

93'üncü dakikada Dirar'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında altı pas içinde Soldado kafa ile topa uzandı. Soldado'yu geçen top Kosanovic'e çarparak kaleye yöneldi. Kelecinin hakim olamadığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

NOTLAR:

ELJIF ELMAS, SÜPER LİG'DE İLK KEZ KADRODA

Sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, Süper Lig'de ilk kez kadroda yer aldı. Fenerbahçe'nin Makedonya ekiplerinden Rabotnicki'den takıma dahil ettiği Eljif Elmas, Süper Lig'de ilk kez Göztepe mücadelesi ile kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Aykut Kocaman, Eljif Elmas'ı yedek soyundurdu.

FERNANDAO 10 AY SONRA 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, 10 ay 3 gün sonra ligde ilk 11'de yer aldı. Geçen sezon 17 Mart'ta oynanan Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan Fernandao, maçta kolunun kırılmasının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Brezilyalı futbolcu 310 gün sonra Göztepe ile oynanan maçta ilk kez 11'de mücadeleye başladı.

GIULIANO'YA BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDAN TAKİP

Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier ile data analiz koordinatörü Fernando Lazaro, Giuliano'yu Göztepe maçında mercek altına aldı. Cleber Xavier ile Fernando Lazaro, Giuliano'nun performansını incelerken Josef ile ilgili de notlar aldığı öğrenildi.