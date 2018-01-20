Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarlarının hepsi Mustafa Cengiz kimdir? sorusuna cevap arıyor. Başkanlık yarışında Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz kıran kırana mücade etti. Bu mücadelede yüzü gülen taraf Mustafa Cengiz oldu. Mustafa Cengiz'in asıl mesleği ne? kaç yaşında? nereli? Galatasaray'ın yeni başkanı Cengiz ile ilgili tüm merak ettiklerinizi haberimizden bulabilirsiniz.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR? ASIL MESLEĞİ NE?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. alatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

ARAPÇA, İNGİLİZCE VE FRANSIZCA BİLİYOR

İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

YENİ BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ İLK KONUŞMASI

Galatasaray yeni başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılılarda bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda Mustafa Cengiz, kulübün 37. başkanı oldu. Seçimin resmileşmesinin ardından Cengiz, kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Üyelerin Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattıklarını söyleyen Başkan Cengiz, “İlk defa başkanın girdiği seçimde diğer aday seçim kazandı. İlk defa sanırım 5 sandık sonradan gelen aday seçimi kazandı. Bir çığır açtınız. Çok teşekkür ederim. Galatasaray’da sizler gibi bir neferim. Hizmet arzumdan dolayı buraya geldim” diye konuştu.

“Türkiye’nin değerli markasını layık olduğu yerlere çıkaracağız”



Aday olduğu ilk günden beri açık ve şeffaf bir Galatasaray olacağını söylediğini hatırlatan Cengiz, “Doğruların söylediğin bir Galatasaray olacak. Şunu iyi bilin sizler olmazsanız, ben bir hiçim. Bu Türkiye’nin değerli markasını layık olduğu yerlere çıkaracağız. Ben bana oy atmayanların da başkanıyım. Samimiyetle söylüyorum” şeklinde konuştu.

“Galatasaray’da bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak”



Galatasaray’da bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Mustafa Cengiz, “14 spor dalında şahlanışın startını vereceğim. Eski başkanlara gerekli özeni göstereceğim. Dursun Özbek erken gitti. Ben ona yaptığı katkılar için teşekkür ederim. Yaşasın Galatasaray” ifadelerini kullandı.